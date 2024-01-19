ناسا: شركة سبيس إكس تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن: قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إنه جرى إطلاق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أربعة أوروبيين يوم الخميس.

وكان على متن الكبسولة “كرو دراجون” التابعة لشركة الفضاء الخاصة “سبيس إكس” رائد الفضاء الإسباني السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا والإيطالي والتر فيلادي والسويدي ماركوس واندت والتركي ألبير غزر أوجي، وانطلقت في الساعة 4:49 مساء (2149 بتوقيت جرينتش) من مركز كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت ناسا إنه من المتوقع أن تلتحم الكبسولة بالمحطة في الساعة 4:19 صباحا.

ويعتبر غزر أوجي أول مواطن تركي يسافر إلى الفضاء الخارجي.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء الأربعة سيبقون في محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوعين تقريبا سيجرون خلالها العديد من التجارب.

(د ب أ)