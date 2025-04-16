سياسة | عربي | فلسطين

ناشطة أمريكية: كيف نمارس حياتنا الطبيعية وأطفال غزة ملقون على الأرض بلا أطراف؟- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لناشطة أمريكية دعت إلى توقف الحياة حول العالم حتى يتوقف العدوان على غزة.

وتقول الناشطة في المقطع: “كيف يمكننا أن نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونذهب إلى أعمالنا وأطفال غزة ملقون على الأرض بلا أطراف؟ جيش الاحتلال يقصف الملاجئ، يقصف المدنيين، يقصف الأطفال، ينبغي أن تتوقف الحياة حول العالم حتى يتوقف العدوان على غزة”.

 

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