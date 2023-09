ناشطة حقوقية بحرينية تواجه خطر الاعتقال عند وصولها إلى المنامة للمطالبة بالإفراج عن والدها- (فيديو)

دبي: تواجه الناشطة الحقوقية البحرينية الدنماركية مريم الخواجة التي تعيش في المنفى، خطر الاعتقال عند وصولها إلى البحرين هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى الضغط للإفراج عن والدها الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المسجون منذ 12 عامًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن وفي حين ألغت السلطات البحرينية زيارة كانت مقررة الجمعة لفريق من مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، كان يُفترض أن يجري تقييمًا لوضع السجون في البلاد.

وعبد الهادي الخواجة (62 عامًا) الذي يحمل أيضًا الجنسية الدنماركية، يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة “تشكيل مجموعة إرهابية”، إثر مشاركته في احتجاجات عام 2011. لكن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في 2012 إلى أن احتجازه “تعسفيّ” لأنه نتج عن ممارسته لحقوق أساسية.

قالت مريم الخواجة لوكالة فرانس برس، إنها تتوقع أن يتمّ توقيفها فور وصولها إلى المملكة الخليجية موضحةً “أنني أتخذ هذه الخطوة لأن حياة والدي بخطر ولم يعد بإمكاني الجلوس وانتظار تلك المكالمة الهاتفية التي يتم إبلاغي فيها بوفاته في السجن”.

وأضافت مريم “أنا بالطبع خائفة من أن أتعرّض للاعتقال”، علمًا أنها محكومة غيابيًا بالسجن سنة بتهمة “التعدّي على شرطيّتين” ولديها أربع قضايا أخرى معلّقة، مؤكدةً أنها مدركة أن خطوتها “قد تعني أنني سأقضي بقية حياتي في السجن”.

Today marks one month since the beginning of the largest mass #hungerstrike by political prisoners in #Bahrain , – and I am announcing that I will be traveling there next week to try and save my imprisoned father's life. #FreeAlKhawaja #DKPol #Solidarity pic.twitter.com/h1PD9PNa2v

وتعليقًا على خطوة الخواجة، قال متحدث باسم الحكومة البحرينية لفرانس برس إن “المُدانين” يخضعون “للآليات القضائية والإجراءات القانونية الواجبة”.

وتحظى خطوة مريم بدعم كبير من منظمات حقوقية دولية.

وترافق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار مريم في رحلتها إلى البحرين “للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن والدها… ومن أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في البحرين”، وفق ما أعلنت كالامار على حسابها على منصّة “إكس” (تويتر سابقًا).

On behalf of @amnesty 10 million supporters globally, I will be joining @MARYAMALKHAWAJA in traveling to #Bahrain this week to call for the release of her father, Abdulhadi al Khawaja, unjustly imprisoned for more than 12 years and for that of all prisoners of conscience pic.twitter.com/dlx3rga1pv

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) September 12, 2023