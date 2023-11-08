ناشطة يهودية: لا توجد حرية تعبير بموضوع فلسطين في أوروبا

أضنة- تركيا: قالت الناشطة اليهودية زوهار تشامبرلين ريجيف، إن قمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا، ولا توجد حرية تعبير على الإطلاق في موضوع فلسطين”.

جاء ذلك في حديث للأناضول، بعد مشاركتها في مسيرة تركية نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “?HH”، أمام قاعدة إنجيرليك العسكرية، في ولاية أضنة (جنوب) التي تضم قوات أمريكية.

وأضافت ريجيف، “أعيش في فرانكفورت (مدينة ألمانية)، ويُمنع علينا ارتداء الكوفية، وحمل العلم الفلسطيني، والتظاهر، وحتى الاحتجاج بصمت على الأشخاص الذين يُقتلون في غزة”.

وأشارت إلى أن “الشرطة تدخلت بخراطيم المياه خلال المظاهرات التي نظموها مؤخرا”.

وقالت ريجيف، “عندما يتعلق الأمر بفلسطين، أعتقد أنه لا توجد حرية تعبير على الإطلاق، وهذا يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا”.

ووصفت الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنه “خزي عالمي”.

واتهمت الناشطة اليهودية دولًا مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا بإطالة أمد الأزمة “من خلال ضمان الأسلحة لإسرائيل”.

(الأناضول)