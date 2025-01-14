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ناشطتان مناخيتان كتبتا بالطلاء على قبر داروين: سيتقلّب في قبره إذا علم أننا في خضم انقراض جماعي- (فيديو وصور)

14 - يناير - 2025

ناشطتان من منظمة Just Stop Oil بعد الكتابة على قبر داروين في لندن13 يناير 2025

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لندن: كتبَت ناشطتان من مجموعة “جاست ستوب أويل” Just Stop Oil عبارة بالطلاء على قبر عالِم الطبيعة الشهير تشارلز داروين في دير وستمنستر في لندن، الإثنين، تنديداً بالتقاعس السياسي في شأن ظاهرة الاحترار المناخي.

وفي مقطع فيديو نشرته المجموعة على موقع “إكس”، بدت ناشطتان تكتبان باللون البرتقالي عبارة “1,5 ماتت”، في إشارة إلى الحد الأقصى للاحترار البالغ 1,5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس الدولية للمناخ.

وأفاد مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي، الجمعة، أن متوسط درجات الحرارة خلال العامين المنصرمين تجاوز 1,5 درجة مئوية.

وأوضحت “جاست ستوب أويل”، في بيان، أن هذا التحرك يهدف إلى المطالبة “بأن تعمل حكومة المملكة المتحدة مع دول أخرى لإنهاء استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه بحلول سنة 2030”.

وقالت أليسون لي (66 عاماً)، وهي إحدى الناشطتين، في مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة على الإنترنت، إن “داروين سيتقلّب في قبره إذا علم أننا في خضم انقراض جماعي سادس”.

وأفادت الشرطة بأنها أوقفت امرأتين للاشتباه في أنهما ألحقتا أضراراً “باستخدام ما يبدو أنه مسحوق طلاء في دير وستمنستر”.

وسبق للتحركات الاحتجاجية للمجموعة أن استهدفت مواقع ثقافية، من أبرزها متحف “ناشونال غاليري” حيث سكب نشطاؤها حساء على لوحة “دوار الشمس” للفنان فينسنت فان غوخ.

كذلك نفذت عمليات مماثلة خلال مناسبات رياضية بارزة، من بينها سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في سيلفرستون ودورة ويمبلدون لكرة المضرب.

وصدرت أحكام بالسجن على عدد من ناشطي “جاست ستوب أويل” لمشاركتهم في تحركات احتجاجية مماثلة.

(أ ف ب)

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