ناشطتان مناخيتان كتبتا بالطلاء على قبر داروين: سيتقلّب في قبره إذا علم أننا في خضم انقراض جماعي- (فيديو وصور)

لندن: كتبَت ناشطتان من مجموعة “جاست ستوب أويل” Just Stop Oil عبارة بالطلاء على قبر عالِم الطبيعة الشهير تشارلز داروين في دير وستمنستر في لندن، الإثنين، تنديداً بالتقاعس السياسي في شأن ظاهرة الاحترار المناخي.

وفي مقطع فيديو نشرته المجموعة على موقع “إكس”، بدت ناشطتان تكتبان باللون البرتقالي عبارة “1,5 ماتت”، في إشارة إلى الحد الأقصى للاحترار البالغ 1,5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس الدولية للمناخ.

وأفاد مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي، الجمعة، أن متوسط درجات الحرارة خلال العامين المنصرمين تجاوز 1,5 درجة مئوية.

وأوضحت “جاست ستوب أويل”، في بيان، أن هذا التحرك يهدف إلى المطالبة “بأن تعمل حكومة المملكة المتحدة مع دول أخرى لإنهاء استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه بحلول سنة 2030”.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL PAINT CHARLES DARWIN’S GRAVE

🔥 This action follows the news on Friday that the world has smashed through the “safe” 1.5 degrees of warming limit agreed by world leaders.

☠️ 1.5 is dead. What will you do next? https://t.co/2pIZ8Kl0DF pic.twitter.com/MaHEfCqHIE

