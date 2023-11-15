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ناشطون أمريكيون يعرضون عشرات الأكفان أمام البيت الأبيض “رمزية” لضحايا الحرب في غزة- (صور)

15 - نوفمبر - 2023

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“القدس العربي”: عرض ناشطون أمريكيون مناهضون للحرب على غزة مجموعة لمجسمات تمثل جثثًا داخل (أكفان بيضاء)، في رمزية للضحايا المدنيين الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، خلال احتجاج أمام البيت الابيض بالعاصمة الأمريكية (واشنطن)، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول دون عوائق للفلسطينيين، ووقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 40 يوما.

وفي ذات السياق رفع محتجون آخرون لافتات تحمل العلم الأمريكي والإسرائيلي كُتب عليها “أعيدوهم الى منازلهم” للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وجراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 40 يوما على قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500، 4710 منهم من الأطفال و3003 من النساء فيما بلغ عدد المفقودين 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

 

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول خادم و أمين نور الوديعة النبوية المقدسة:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 10:06 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما فيش داعي لهذه المسرحيات والمظهريات . امريكا تعرف جيدا ماذا تفعل وهي رأس الحربة ضد الاسلام والمسلمين وضد جميع الاحرار في العالم لعنة الله عليها

    رد

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