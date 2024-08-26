ناشطون سودانيون: 20 قتيلا بقصف قوات الدعم السريع مخيما للنازحين بالفاشر 

الخرطوم: أعلن ناشطون سودانيون، الإثنين، مقتل 20 مدنيا وإصابة 32 آخرين، جراء قصف قوات الدعم السريع معسكر “أبو شوك” للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور (غرب).

وقالت لجان مقاومة الفاشر (ناشطون) في بيان: “يستمر قصف قوات الدعم السريع على الأسواق والمستشفيات ومنازل المواطنين بالفاشر”.

وأضافت: “قصفت قوات الدعم السريع نهار الاثنين، بشكل متعمد معسكر أبو شوك للنازحين، وأدى القصف إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و32 مصابا”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 19:35 بتوقيت غرينتش لم يصدر أي تعليق عن قوات الدعم السريع بشأن ذلك.

البحصل في الفاشر ماعنده علاقة بالحرب دي جرائم ضد الإنسانية ومحاولة لتدمير الدولة السودانية ، المليشيا في يوم واحد بس قصفت معسكر أبو شوك للنازحين واستشهد العشرات و قصفت مستشفى الشرطة اللي كان بقدم خدمات للمدنيين و قصفت كلية جنوب الصحراء https://t.co/U4Rxm2etQP pic.twitter.com/mxMt3dGxUG — Yasser (@yasseralfadol) August 26, 2024

ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)