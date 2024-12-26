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ناشطون سودانيون: 3 قتلى بقصف للدعم السريع على معسكر نازحين بالفاشر

26 - ديسمبر - 2024

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الفاشر- السودان: أعلن ناشطون سودانيون، الخميس، مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلتان، وإصابة 3 آخرين، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).
وأفادت غرفة طوارئ معسكر (مخيم) أبو شوك للنازحين (ناشطون في جهود الإغاثة) في بيان، بأن قصفا مدفعيا لقوات الدعم السريع على المخيم أدى إلى وفاة شخص وطفلتين، وإصابة 3 آخرين.

وأشار البيان، إلى أن “الأبرياء العزل في المعسكر أصبحوا ضحايا للقصف المدفعي المستمر من قبل قوات الدعم السريع، بجانب موت الأطفال جوعا داخل المعسكر”.
وحتى الساعة 16:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري عن الدعم السريع بهذا الخصوص.
وتشهد الفاشر منذ 10 مايو/ أيار الماضي، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
بدورها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية في بيان الخميس، “نزوح 267 أسرة من مخيم زمزم للنازحين في الفاشر، جراء المخاوف الأمنية المتزايدة في أعقاب القصف المستمر على المخيم (لم تحدد مصدره)”.
كما أفادت المنظمة الدولية، بأن حوالي 160 أسرة نزحت من مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وذلك بسبب الغارات الجوية (لم تحدد مصدرها أيضا).
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما يؤكد بحث لجامعات أمريكية أن إجمالي القتلى أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى نحو 130 ألف شخص قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.

 (الأناضول)

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  1. يقول مسلم عربي:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 7:44 م

    مشروع صهيوني أمريكي خليجي لتمزيق السودان العزيز ؟؟؟؟

    رد

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