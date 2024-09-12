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ناشطون مؤيدون لفلسطين يهاجمون فروعا لبنك باركليز في المملكة المتحدة ـ (صور وفيديو)

12 - سبتمبر - 2024

فرع بنك باركليز في منطقة همرسميث ملطخ بالطلاء ـ تصوير كلمنتين أثناسيوس

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لندن ـ “القدس العربي”: هاجم ناشطون مؤيدون لفلسطين فروعا ومواقع تابعة لبنك باركليز في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقام ناشطون من منظمة Palestine Action “العمل الفلسطيني” بتحطيم واجهات مواقع من مراكز الإدارة إلى الفروع المحلية في لندن وتونبريدج ويلز ومانشستر وإدنبره وأكسفورد وليفربول ورشها بالطلاء الأحمر.

وتهدف المنظمة إلى الضغط على البنك لسحب استثماراته من تجارة الأسلحة الإسرائيلية وصناعات الوقود الأحفوري، وتحديداً فيما يتعلق بحصصه في شركة Elbit Systems إلبيت سيستمز، وهي شركة أسلحة مملوكة لإسرائيل ولها مكتب في المملكة المتحدة في منطقة أزتيك ويست في القرب من بريستول.

وتقوم منظمة العمل الفلسطيني بحصار مباشر ضد شركات مثل إلبيت سيستمز،

وتستهدف منظمة العمل الفلسطيني عدة مواقع لبنك باركليز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتقول المنظمة إن البنك يواصل الاستثمار في أكبر منتج للأسلحة في إسرائيل، شركة إلبيت سيستمز، وأعلنت مسؤوليتها على موقع X (تويتر سابقًا) عن استهداف البنك، حيث نشرت صورًا للنوافذ المحطمة مع التعليق: “النشطاء يستهدفون أكثر من 10 مواقع لباركليز.

وتقول المنظمة “بالنسبة للبنك، فإن الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الإبادة الجماعية تساوي أكثر من حياة الفلسطينيين. لذلك، نضربهم حيث يؤلمنا – في الميزانية العمومية.”

وقال متحدث باسم المنظمة: “بعد مرور أحد عشر شهرًا على الإبادة الجماعية في غزة، والتي تلعب فيها إلبيت دورًا مركزيًا، لا يزال باركليز يمتلك أسهم إلبيت. في الواقع، لقد تضاعفت حصته في الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وتوفر شركة إلبيت 85% من أسطول الطائرات بدون طيار العسكري الإسرائيلي والمعدات الأرضية، بالإضافة إلى القنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة، التي تسوقها على أنه “تم اختبارها في المعركة” بعد أن يتم تطويرها أثناء القصف في فلسطين المحتلة.

“بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك باركليز بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات، ويضمن قروضًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني، في شركات أخرى تشارك في تسليح إسرائيل”.

وقال متحدث باسم باركليز: “انتقدت مجموعات الاحتجاج باركليز لتقديمه خدمات مالية لشركات الدفاع وهو قطاع نظل ملتزمين به كجزء أساسي من الحفاظ على سلامة هذا البلد وحلفائنا”.

وتقول منظمة “العمل الفلسطيني” إن هذه البنوك تختار الاستثمار في الشركات المصنعة للإبادة الجماعية. لقد قدروا أن العائدات المستمرة على الاستثمار الناتجة عن شركة Elbit Systems وآلة الحرب الإسرائيلية تستحق أكثر من التكلفة الأخلاقية أو السياسية للتعامل مع جرائم الحرب”.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 4:18 م

    حرية يجب إحترامها , و وجهة نظر يجب فهمها , و مشاعر يجب الإحساس بها !
    الخسائر المادية لا شيئ يُذكر أمام خسائر الأرواح !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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