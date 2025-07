ناشطون مؤيدون لفلسطين يهاجمون فروعا لبنك باركليز في المملكة المتحدة ـ (صور وفيديو)

لندن ـ “القدس العربي”: هاجم ناشطون مؤيدون لفلسطين فروعا ومواقع تابعة لبنك باركليز في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقام ناشطون من منظمة Palestine Action “العمل الفلسطيني” بتحطيم واجهات مواقع من مراكز الإدارة إلى الفروع المحلية في لندن وتونبريدج ويلز ومانشستر وإدنبره وأكسفورد وليفربول ورشها بالطلاء الأحمر.

Barclays Edinburgh branch got targeted overnight – as did 10 other premises belonging to the bank.

وتهدف المنظمة إلى الضغط على البنك لسحب استثماراته من تجارة الأسلحة الإسرائيلية وصناعات الوقود الأحفوري، وتحديداً فيما يتعلق بحصصه في شركة Elbit Systems إلبيت سيستمز، وهي شركة أسلحة مملوكة لإسرائيل ولها مكتب في المملكة المتحدة في منطقة أزتيك ويست في القرب من بريستول.

وتستهدف منظمة العمل الفلسطيني عدة مواقع لبنك باركليز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتقول المنظمة إن البنك يواصل الاستثمار في أكبر منتج للأسلحة في إسرائيل، شركة إلبيت سيستمز، وأعلنت مسؤوليتها على موقع X (تويتر سابقًا) عن استهداف البنك، حيث نشرت صورًا للنوافذ المحطمة مع التعليق: “النشطاء يستهدفون أكثر من 10 مواقع لباركليز.

The bank continues to invest in Israel’s biggest weapons producer, Elbit Systems — our primary target. pic.twitter.com/R30hxci9mN

BREAKING: Palestine Action target over 10 Barclays sites across the country, from management centres to local branches.

وتقول المنظمة “بالنسبة للبنك، فإن الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الإبادة الجماعية تساوي أكثر من حياة الفلسطينيين. لذلك، نضربهم حيث يؤلمنا – في الميزانية العمومية.”

وقال متحدث باسم المنظمة: “بعد مرور أحد عشر شهرًا على الإبادة الجماعية في غزة، والتي تلعب فيها إلبيت دورًا مركزيًا، لا يزال باركليز يمتلك أسهم إلبيت. في الواقع، لقد تضاعفت حصته في الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وتوفر شركة إلبيت 85% من أسطول الطائرات بدون طيار العسكري الإسرائيلي والمعدات الأرضية، بالإضافة إلى القنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة، التي تسوقها على أنه “تم اختبارها في المعركة” بعد أن يتم تطويرها أثناء القصف في فلسطين المحتلة.

“بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك باركليز بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات، ويضمن قروضًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني، في شركات أخرى تشارك في تسليح إسرائيل”.

Barclays in Hammersmith and four other London branches were drenched in blood-red paint.

In total, 11 sites belonging to Barclays across Britain were targeted overnight over the bank’s shares in Israel’s biggest weapons producer, Elbit Systems. pic.twitter.com/QgQQvImNxe

— Palestine Action (@Pal_action) September 12, 2024