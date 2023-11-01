ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يعتصمون في محطة بلندن ويطالبون بوقف إطلاق النار

لندن: نظمت مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين اعتصاما في محطة “ليفربول ستريت” في لندن احتجاجا على الصراع بين إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن أكثر من 500 شخص انضموا إلى الاحتجاج في نحو الساعة 30ر5 مساء (1730 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والهجمات الإسرائيلية على غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أنه تم سماع موسيقى وهتافات فلسطينية مثل “وقف إطلاق النار الآن” بين الحشود في الاعتصام.

وقالت شرطة النقل البريطانية في وقت لاحق أمس الثلاثاء “تعامل رجال شرطتنا مع احتجاج في وقت سابق من المساء في محطة “ليفربول ستريت”. واستأنفت المحطة عملياتها الطبيعية”.

وقال مساعد رئيس شرطة النقل البريطانية، شون أوكالاجان “أحيطت الشرطة البريطانية علما في وقت سابق من اليوم باحتمال حدوث احتجاج في المحطة وتأكدت من وجود عدد كاف من رجال الشرطة في المحطة لمواجهة أي حوادث”.

وأضاف أوكالاجان “رغم بعض الادعاءات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم إغلاق محطة ليفربول ستريت أو تعطيل الخدمات في أي وقت”.

وجاء الاحتجاج بعد أن نظم أكثر من 200 شخص اعتصاما آخر في ساحة محطة واترلو بلندن السبت الماضي.

(د ب أ)