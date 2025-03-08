سياسة | دولي

ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون ملعب غولف لترامب في اسكتلندا- (فيديو)

8 - مارس - 2025

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لندن: استهدف ناشطون مؤيدون للفلسطينيين ملعب غولف في اسكتلندا يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الجمعة السبت، كاتبين على العشب عبارة “غزة ليست للبيع”.

وأُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة “بالستاين أكشن”.

وكتبت المجموعة عبارات “الحرية لغزة” و”الحرية لفلسطين” على الجدران.

وكتبت عبارة “غزة ليست للبيع” على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

وتعرض الملعب أيضا لأضرار من خلال قلب التربة.

وقال متحدث باسم المجموعة في بيان إنها “ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له”.

وأضاف “أظهرنا له أن ممتلكاته ليست بمأمن من أعمال المقاومة”، متعهدا مواصلة التحرك ضد “الاستعمار الأمريكي والإسرائيلي” في فلسطين.

وأثار ترامب تنديدا واسع النطاق في كل أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتوعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة بـ”الموت” في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين.

وقالت شرطة اسكتلندا التي أُبلغت في الساعة 4:40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، إنها تواصل تحقيقاتها ودعت أي شخص لديه معلومات الى الاتصال بها.

(أ ف ب)

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