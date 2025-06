ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون ملعب غولف لترامب في اسكتلندا- (فيديو)

لندن: استهدف ناشطون مؤيدون للفلسطينيين ملعب غولف في اسكتلندا يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الجمعة السبت، كاتبين على العشب عبارة “غزة ليست للبيع”.

وأُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة “بالستاين أكشن”.

وكتبت المجموعة عبارات “الحرية لغزة” و”الحرية لفلسطين” على الجدران.

وكتبت عبارة “غزة ليست للبيع” على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.

وتعرض الملعب أيضا لأضرار من خلال قلب التربة.

BREAKING: Trump’s Turnberry Golf Resort is fully shut today after actionists dug up the greens and painted ‘Gaza is not for sale’ on the lawn.

Yesterday, it was ranked #3 golf course in Europe. Today, its shut. pic.twitter.com/xmCRncaqIv

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025