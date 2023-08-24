ناشطون يسخرون من السلطة.. ومحطة تلفزيونية: لبنان ليس قندهار.. اقتحام ملهى ليلي في بيروت استضاف عرضا لمثليين

بيروت- “القدس العربي”: تواصل قضية “المثلية الجنسية” تفاعلها في لبنان وجديدها قيام مجموعة تطلق على نفسها “جنود الرب” باقتحام ملهى ليلي في بيروت، على إثر حفل ترفيهي ارتدى فيه شبان ملابس نسائية ووضعوا مساحيق تجميل ورموشاً اصطناعية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة “جنود الرب” التي سُمع أحد أعضائها يصرخ غاضباً “حيّوا رب الجنود.. هذا محل إبليس يروّج للمثليين.. هذا ممنوع في أرض الرب.. حذّرناكم مئة مرة.. هذه البداية”. وهو ما استدعى حضور دورية من قوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.

وبينما يؤيد البعض في لبنان منع كل تحرك يروّج للمثلية، وفي طليعتهم رجال الدين وبعض المحافظين من مختلف الأديان، يدعو البعض الآخر إلى عدم تجريم “الشذوذ الجنسي” وإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في حق المثليين.

وكتبت الإعلامية إلسي مفرّج: “يلي بيدعوا إنهم جنود الرب يعني النسخة المسيحية تبع حزب الله، عم ينفذوا أوامر المطاوعجية بالأشرفية”، وسألت “مين كلّفهم بالممنوع والمسموح؟ وين القوى الأمنية تتفضل تحمي المواطنين وحقوقهم؟ إذا أي حدا تعرض لأي أذى، فالمسؤولية برقبة وزير الداخلية وقوى الأمن وفرقة المحرّضين والمطاوعجية”.

مشهد اخر من الهجمة البربرية لمن يدعون انهم جنود “الرب”.. برعاية وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورؤساء الطوائف قشة لفة.. وكل المحرضين فردا فردا. وعذرا اذا نسينا حدا من لائحة العار الهوموفوبية.

ملاحظة: البرازيل يلي فيها لبنانيين قد لبنان ع مرتين، جرمة خطاب الهوموفوبيا اليوم. pic.twitter.com/sdHeyG9WIv — Elsy Moufarrej (@emoufarrej) August 23, 2023

مشهد من مشاهد تحرير “جنود الرب” لبار “الشياطين”.. لك كيف فيكم تنطقوا باسم الدين يلي بيدعي للتسامح والمحبة.. لك مين نصبكم؟ تفه والتفه كتير عليكم. pic.twitter.com/1umVmRrFvy — Elsy Moufarrej (@emoufarrej) August 23, 2023

من ناحيته، كتب عضو تكتل “الكتائب” النائب نديم الجميّل على منصة “أكس”، “الاعتداء الذي حصل في مار مخايل مرفوض ومدان”. وأضاف، “إذا كان هناك أي خلل أو مس بالآداب العامة أو السلامة العامة، فعلى القوى الأمنية حصراً أخذ التدابير اللازمة، منعاً لأي طرف أن ينصّب نفسه شرطة آداب”.

الاعتداء الذي حصل البارحة في مار مخايل مرفوض ومدان…

اذا كان هناك اي خلل او مس بالاداب العامة او السلامة العامة فعلى القوى الامنية حصراً اخذ التدابير اللازمة، منعاً لاي طرف ان ينصب نفسه شرطة آداب.

مجتمعنا يجب ان يبقى مجتمع حر ومنفتح ويحترم الحريات الفردية. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) August 24, 2023

وتأتي هذه الحادثة فيما الجدل لا يزال قائماً حول منع فيلم “باربي” من العرض في الصالات السينمائية بطلب من وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بحجة ترويجه للمثلية الجنسية، وبدا أن هذا الفيلم قد يُسمَح بعرضه في لبنان بعدما شاهدته اللجنة المكلفة الرقابة على الأفلام التي تضم ممثلين عن الأمن العام ووزارة الاقتصاد، والتي لم تجد أي مشهد أو مبرر لعدم عرضه.

ولوحظ أن قناة LBCI تخوض معركة انتصار لعرض فيلم “باربي” وتسخر من كل “من يريد ضرب الحريات وكل هواة المعارك الوهمية” بحسب ما أوردت في نشرتها الإخبارية. وأضافت “حاول البعض منع الفيلم الذي لا مسّ فيه بالحياء العام ولا بالقيم الأخلاقية، ولكنه نسي أن لبنان هو لبنان، وأن فيه ستة وستة مكررة طائفية أخرى، بعيدة كل البعد عن قندهار وقمع النساء في شوارع إيران، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي طوت السعودية الحديثة صفحته نهائياً”.

وبعد الحديث عن أن المنع لم يقتصر على فيلم “باربي” بل تعدّاه إلى منع لعبة الأفعى والسلم التي تحتوي على ألوان قوس قزح، وأن وزير التربية عباس الحلبي سيسحب هذه اللعبة من كتب صيفية للتلامذة في المدارس الرسمية تفادياً لأي إرباك وحماية للأطفال، تواصلت “القدس العربي” مع مستشار وزير التربية، الذي لفت إلى اختتام الأنشطة الصيفية وإلى أن وزارة التربية سبق وأصدرت بياناً أوضحت فيه أنه بعد التدقيق في أحد الكتب المخصصة للأنشطة الصيفية اطمأن الوزير الحلبي إلى عدم وجود أي أمر يسيء إلى الأخلاقيات والقيم، أو يتضارب مع روحية القوانين المرعية، وجوهر المعتقدات الدينية والروحية.