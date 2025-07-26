ناشطون يقتحمون افتتاح مهرجان سالزبورغ احتجاجا على جرائم إسرائيل في غزة

“القدس العربي”: عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورغ 2025، السبت، احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة.

واقتحم نشطاء وطلاب يهود جزءا من فعاليات المهرجان، مطالبين بمقاطعة إسرائيل ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية والمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء الحرب والحصار، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأدى الاحتجاج إلى مقاطعة كلمة نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر، الذي يشغل أيضا حقيبة الثقافة، قبل أن يقترح على المتظاهرين “مناقشة مفتوحة”، بينما تولى الأمن إخراجهم من القاعة المزدحمة بالضيوف، وكان بينهم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وقد ألقت المؤرخة الأمريكية البولندية آن أبلباوم الكلمة الافتتاحية للمهرجان، وأعربت خلالها عن تأثرها الشديد بصور الأطفال الذين يتضورون جوعا في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي.

A student storms the Salzburg Festival in Austria to demand a boycott of Israel and call for an end to genocide and famine in Gaza. Good people are rising by up 👏🏼

pic.twitter.com/TZrZ7LP6T5 — ADAM (@AdameMedia) July 26, 2025

وتأتي هذه المظاهرة في سياق موجة احتجاجات متصاعدة بأنحاء أوروبا، تنديدا بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت منظمات دولية، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قد حذّرت مرارا من خطر المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، حيث يعاني السكان من شح حاد في الغذاء والمياه النظيفة، مما يهدد حياة الأطفال وكبار السن بشكل خاص.