ناشطون يقتحمون افتتاح مهرجان سالزبورغ احتجاجا على جرائم إسرائيل في غزة

“القدس العربي”: عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورغ 2025، السبت، احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة.

واقتحم نشطاء وطلاب يهود جزءا من فعاليات المهرجان، مطالبين بمقاطعة إسرائيل ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية والمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء الحرب والحصار، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأدى الاحتجاج إلى مقاطعة كلمة نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر، الذي يشغل أيضا حقيبة الثقافة، قبل أن يقترح على المتظاهرين “مناقشة مفتوحة”، بينما تولى الأمن إخراجهم من القاعة المزدحمة بالضيوف، وكان بينهم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وقد ألقت المؤرخة الأمريكية البولندية آن أبلباوم الكلمة الافتتاحية للمهرجان، وأعربت خلالها عن تأثرها الشديد بصور الأطفال الذين يتضورون جوعا في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي.

Here's the full video from the ORF livestream of today's disruptive action at the opening of the famous Salzburg Festival!

A student storms the Salzburg Festival in Austria to demand a boycott of Israel and call for an end to genocide and famine in Gaza.

July 26, 2025