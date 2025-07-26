سياسة | دولي | أوروبا

ناشطون يقتحمون افتتاح مهرجان سالزبورغ احتجاجا على جرائم إسرائيل في غزة

منذ 3 ساعات

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“القدس العربي”: عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورغ 2025، السبت، احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة.

واقتحم نشطاء وطلاب يهود جزءا من فعاليات المهرجان، مطالبين بمقاطعة إسرائيل ووقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية والمجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء الحرب والحصار، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأدى الاحتجاج إلى مقاطعة كلمة نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر، الذي يشغل أيضا حقيبة الثقافة، قبل أن يقترح على المتظاهرين “مناقشة مفتوحة”، بينما تولى الأمن إخراجهم من القاعة المزدحمة بالضيوف، وكان بينهم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

وقد ألقت المؤرخة الأمريكية البولندية آن أبلباوم الكلمة الافتتاحية للمهرجان، وأعربت خلالها عن تأثرها الشديد بصور الأطفال الذين يتضورون جوعا في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي.

وتأتي هذه المظاهرة في سياق موجة احتجاجات متصاعدة بأنحاء أوروبا، تنديدا بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت منظمات دولية، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قد حذّرت مرارا من خطر المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، حيث يعاني السكان من شح حاد في الغذاء والمياه النظيفة، مما يهدد حياة الأطفال وكبار السن بشكل خاص.

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