ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ الأمريكي ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

واشنطن: نظم عشرات الناشطين، الذين يدعون الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، احتجاجا لفترة قصيرة داخل مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم.

الاحتجاج نظمته جماعات منها الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون فيه الحكومة الأمريكية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلا من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على أحد الناشطين بعد أن تسلق تمثالا من الفولاذ الأسود ارتفاعه 15.5 متر للفنان ألكسندر كالدر. وردد آخرون هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن” بينما كانوا يقفون متشابكي الأيدي وهم يرتدون قمصانا كتبوا عليها شعار “استثمر في الحياة”.

UPDATE: Capitol police are closing the first floor and forcing everyone who has not already been arrested to leave, including press. pic.twitter.com/7XgL1LPMuc

— Dissenters 🌊 (@wearedissenters) December 11, 2023