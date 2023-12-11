سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ الأمريكي ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة- (صور وفيديو)

11 - ديسمبر - 2023

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واشنطن: نظم عشرات الناشطين، الذين يدعون الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، احتجاجا لفترة قصيرة داخل مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم.

الاحتجاج نظمته جماعات منها الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون فيه الحكومة الأمريكية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلا من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على أحد الناشطين بعد أن تسلق تمثالا من الفولاذ الأسود ارتفاعه 15.5 متر للفنان ألكسندر كالدر. وردد آخرون هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن” بينما كانوا يقفون متشابكي الأيدي وهم يرتدون قمصانا كتبوا عليها شعار “استثمر في الحياة”.

وقالت شرطة الكونغرس إنها ألقت القبض في المجمل على 51 محتجا.

وتظهر صور ناشطين يشاركون في عصيان مدني داخل مبنى هارت الذي يضم مكاتب تابعة لمجلس الشيوخ، وهو جزء من مجمع المجلس الذي يوجد به العديد من مكاتب أعضائه ولجانه.

وقالت ساندرا تماري، المديرة التنفيذية لمشروع عدالة، وهو من بين الجماعات المشاركة في الاحتجاج، “تمويل مزيد من الموت والدمار للحياة البشرية… لا يجعل أحدا آمنا، بل يؤجج الكراهية واستمرار الحرب… يجب على مجلس الشيوخ أن يستجيب لمطلبنا العاجل بوقف تمويل هذا التوجه العسكري والاستثمار بدلا من ذلك في الحياة”.

(رويترز)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 10:29 م

    مجهودات مشكورة , ومطلوبة !
    لعل النفاق يزول من تلك الشعارات البراقة في الغرب المتصهين !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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