سياسة | دولي

ناشطون يهود يحتجون على نتنياهو داخل الكونغرس الأمريكي- (فيديو وصور)

24 - يوليو - 2024

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واشنطن: احتج مئات من الناشطين اليهود الذين تجمّعوا داخل الكونغرس الأمريكي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل خطابه أمام الكونغرس.


وعبّر المتظاهرون، مساء الثلاثاء، عن مطالبتهم بوقف إطلاق النار في غزة عبر وضع لافتات على الأرض كتب عليها: “أوقفوا إطلاق النار الآن”.
وردّدوا هتافات مثل “تحيا غزة” و”فلسطين حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، وحملوا لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل.
وأحاط شرطة الكونغرس بالمتظاهرين، ثم قيَّدت أيدي بعضهم وأوقفتهم.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في واشنطن ضد نتنياهو الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، مساء الأربعاء.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد شهاب:
    يوليو 24, 2024 الساعة 11:17 ص

    الضمير الصادق عابر للأديان و الأعراق
    و التطرّف معادٍ للإنسانية

    رد
  2. يقول رد:
    يوليو 24, 2024 الساعة 12:37 م

    يهود شرفاء عكس العرب المهرولين شعوبا وحكومات.

    رد
  3. يقول Moubarak Lebatt:
    يوليو 24, 2024 الساعة 2:19 م

    الإنسانية صفة مثلى يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده

    رد
  4. يقول عامر عريم:
    يوليو 24, 2024 الساعة 7:54 م

    اعتقد ان الصمود البطولي للشعب الفلسطيني والتضحيات الهائلة في غزة بدأت بتغيير الراي العام العالمي بشكل ايجابي نحو القضية الفلسطينية وخاصة في الدول الغربية ..

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      يوليو 24, 2024 الساعة 11:21 م

      صدقت

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