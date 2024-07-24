ناشطون يهود يحتجون على نتنياهو داخل الكونغرس الأمريكي- (فيديو وصور)

واشنطن: احتج مئات من الناشطين اليهود الذين تجمّعوا داخل الكونغرس الأمريكي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل خطابه أمام الكونغرس.

Arrests are beginning as over 400 American Jews refuse to leave Congress, but we won’t leave until our government STOPS ARMING ISRAEL and ENDS THE GENOCIDE of Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/ybVpz7Rgh6 — Jewish Voice for Peace (@jvplive) July 23, 2024



وعبّر المتظاهرون، مساء الثلاثاء، عن مطالبتهم بوقف إطلاق النار في غزة عبر وضع لافتات على الأرض كتب عليها: “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وردّدوا هتافات مثل “تحيا غزة” و”فلسطين حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، وحملوا لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

وأحاط شرطة الكونغرس بالمتظاهرين، ثم قيَّدت أيدي بعضهم وأوقفتهم.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في واشنطن ضد نتنياهو الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، مساء الأربعاء.

(الأناضول)