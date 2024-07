ناشطون يهود يحتجون على نتنياهو داخل الكونغرس الأمريكي- (فيديو وصور)

واشنطن: احتج مئات من الناشطين اليهود الذين تجمّعوا داخل الكونغرس الأمريكي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل خطابه أمام الكونغرس.

Arrests are beginning as over 400 American Jews refuse to leave Congress, but we won’t leave until our government STOPS ARMING ISRAEL and ENDS THE GENOCIDE of Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/ybVpz7Rgh6

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) July 23, 2024