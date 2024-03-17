ناشط أفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي قرب باريس- (فيديو)

باريس: أحرق الناشط الأفريقي كيمي سيبا جواز سفره الفرنسي قرب العاصمة باريس، احتجاجاً على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية.

وخلال فعالية حضرها العديد من المشاركين، مساء السبت، في ضواحي باريس أحرق سيبا، وأصله من جمهورية بنين، جواز سفره الفرنسي.

وموجهاً كلامه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سيبا: “جواز سفرك ليست عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلاباً. أنا رجل أسود حرّ. أنا إفريقي حرّ. أنا بنيني حرّ”.

Kemi Seba brûle son passeport français en live à Paris et s’adresse au gouvernement Macron: “Votre passeport, ce n’est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme Noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre”. ✊🏽🔥🩸 pic.twitter.com/f60CJA438E — Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) March 16, 2024

وحظرت السلطات المحلية مؤتمراً كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري- ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.

وكانت السلطات بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا، المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.

KEMI SEBA brû.le 🔥son passeport français 🇨🇵 à Paris et adresse un message au gouvernement français… 👇🏾#PulseNews pic.twitter.com/3U3TRDtp7f — Pulse Sénégal (@PulseSenegal) March 17, 2024

وتبرر باريس قرار سحب الجنسية عن الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.

(الأناضول)