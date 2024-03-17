سياسة | دولي

ناشط أفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي قرب باريس- (فيديو)

17 - مارس - 2024

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باريس: أحرق الناشط الأفريقي كيمي سيبا جواز سفره الفرنسي قرب العاصمة باريس، احتجاجاً على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية.
وخلال فعالية حضرها العديد من المشاركين، مساء السبت، في ضواحي باريس أحرق سيبا، وأصله من جمهورية بنين، جواز سفره الفرنسي.
وموجهاً كلامه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سيبا: “جواز سفرك ليست عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلاباً. أنا رجل أسود حرّ. أنا إفريقي حرّ. أنا بنيني حرّ”.

وحظرت السلطات المحلية مؤتمراً كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري- ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.
وكانت السلطات بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا، المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.

وتبرر باريس قرار سحب الجنسية عن الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.
(الأناضول)

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  1. يقول فضيل الجزائر:
    مارس 17, 2024 الساعة 10:16 ص

    كل الإحترام للمناضل كيمي سيبا، الإحترام والتقدير موصول لأهل غزة وأهل أفغانستان وكل الأحرار الذين يدافعون عن المظلومين.

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  2. يقول الكروي داود النرويج:
    مارس 18, 2024 الساعة 1:54 م

    حرق جواز السفر يعني الإحتجاج على أمر جسيم !
    و هذا لا يستدعي سحب الجنسية !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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