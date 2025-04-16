ناشط بريطاني مناهض للمسلمين يخسر استئنافاً لحكم بالسجن لتكرار اتهامات كاذبة ضد لاجئ سوري

الناشط المناهض للهجرة ستيفن ياكسلي-لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، في فولكستون، بريطانيا، 25 أكتوبر 2024. رويترز

لندن: خسر الناشط البريطاني المناهض للمسلمين ستيفن ياكسلي لينون، الذي يشتهر باسم تومي روبنسون، اليوم الأربعاء، استئنافاً قدّمه على حكم صادر بحقه بالسجن 18 شهراً، بعد أن اعترف سابقاً بازدراء المحكمة بتكرار اتهامات كاذبة ضد لاجئ سوري.

ودخل روبنسون السجن في أكتوبر تشرين الأول، بعد أن اعترف بازدراء المحكمة بانتهاك أمر قضائي يمنعه من تكرار اتهامات لجمال حجازي، الذي رفع دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير وكسبها.

وفي حكم صدر اليوم الأربعاء، قالت محكمة الاستئناف في لندن: “تطبيق القانون من القاضي السابق وأسبابه بشأن العقوبة المناسبة في هذه القضية يظهران اتباعه نهجاً دقيقاً”.

وقالت له المحكمة إنه قد يحصل على تخفيف بواقع أربعة أشهر للحكم الصادر بحقه إذا “تخلص” من تهمة الازدراء من خلال إزالة تلك الادعاءات من على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الشهر الماضي، رفضت المحكمة منح روبنسون (42 عاماً) الإذن برفع دعوى قضائية بشأن قرار إبقاءه في الحبس الانفرادي في سجن وود هيل في وسط إنكلترا.

(رويترز)