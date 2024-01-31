ناشط تلفزيوني فرنسي يستنكر تكريم فوربس لمحامية فرنسية- فلسطينية بذريعة “تمجيدها إرهاب حماس ومعاداة السامية”

باريس- “القدس العربي”: استنكرت المحامية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن رسالةً نشرها المنشط الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي- المغربي، المعروف Arthur، انتقدت (الرسالة) ترشيحَها لتصنيف “السيدات الـ 40 لعام 2023”، الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية.

وكتبت ريما حسن على حسابها على منصة إكس: “رؤية Arthur وهو يهاجم امرأة فلسطينية لمجرد مكافأتها على عملها ومسيرتها المهنية (…) ويستخدم نفوذه لإسقاط اسمي من هذا التصنيف، الذي سيقام حفل توزيع جوائزه في شهر مارس، تقول الكثير عن التمييز الجنسي والعنصرية من هذا الشخص.. فإذا تم استبعادي من هذا التصنيف سنعرف من أين أتى ذلك”.

@Arthur_Officiel est dérangé par tout ce que j’ai bâti après être sortie d’un camp palestinien et par le fait que je rappelle d’où je viens, je dois dire que c’est assez pathétique de voir un homme aussi déstabilisé par le parcours d’une femme. Ça va bien se passer Arthur . pic.twitter.com/d8UMxnl7Uf — Rima Hassan (@RimaHas) January 28, 2024

وأضافت في تغريدة ثانية: “ Arthur منزعج من كل ما بنيته بعد مغادرة المخيم الفلسطيني، ومن حقيقة أنني أذكّر الناس بالمكان الذي أتيت منه.. عليّ القول إنه من المثير للشفقة أن نرى رجلاً يتزعزع استقراره بسبب مسيرة امرأة”.

وأرفقت الناشطة الشابة، البالغة من العمر 31 عاماً، تغريداتها بـ screenshot للرسالة التي نشرها الكوميدي والمنتج التلفزيوني والمنشط الإذاعي التلفزيوني Arthur على إنستغرام، والتي كتب فيها: “إذا كنت تريد أن تكون في تصنيف فوربس فرنسا التالي فإن أسهل طريقة هي تمجيد إرهاب “حماس”، وأن تكون معاديًا للسامية بشكل واضح”.

L’animateur Arthur épingle un classement de Forbes des «40 femmes de l’année 2023», parce qu’y figure la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, qu’il accuse d’«antisémitisme»

➡️ https://t.co/gf8klsh4iX pic.twitter.com/AXWgyw94os — Le Parisien (@le_Parisien) January 30, 2024

وأضاف: “لا تستغربوا رؤية المعادية للسامية ريما حسن من بين الشخصيات النسوية الـ 40 لعام 2023. فمعاداة السامية والاعتذار عن الإرهاب هما الرمزان الجديدان للنجاح في فوربس”.

تجدر الإشارة إلى أن المحامية والناشطة الفرنسية- الفلسطينية ريما حسن، المولودة في ضواحي حلب بسوريا، أصبحت منذ 7 أكتوبر، من بين الوجوه البارزة بفرنسا في الدفاع القضية الفلسطينية. أنشأت تجمع “Action France Palestine”، ومرصد مخيمات اللاجئين، للتحقيق في ما تصفه بـ “اللا أماكن”.

“Si je suis écartée de ce classement, on saura d’où ça vient.” Désignée par Forbes comme l’une des 40 femmes de l’année 2023, @RimaHas est aujourd’hui accusée par l’animateur Arthur d’être une “antisémite patentée”. AJ+ revient sur son parcours dédié à la cause des exilé·es. pic.twitter.com/PUlMUQ5kbO — AJ+ français (@ajplusfrancais) January 29, 2024

وزادت المحامية والناشطة الشابة من مداخلاتها الإعلامية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و”حماس” للدفاع عن القضية الفلسطينية. واستنكرت مراراً “الفصل العنصري والإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.

وقد انتقد البعض في فرنسا مواقفها واتهموها بمعارضة حق إسرائيل في الوجود.