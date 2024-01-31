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ناشط تلفزيوني فرنسي يستنكر تكريم فوربس لمحامية فرنسية- فلسطينية بذريعة “تمجيدها إرهاب حماس ومعاداة السامية”

منذ ساعتين

المحامية الفلسطينية الفرنسية ريما حسن- من حسابها على منصة إكس

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باريس- “القدس العربي”: استنكرت المحامية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن رسالةً نشرها المنشط الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي- المغربي، المعروف Arthur، انتقدت (الرسالة) ترشيحَها لتصنيف “السيدات الـ 40 لعام 2023”، الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية.

وكتبت ريما حسن على حسابها على منصة إكس: “رؤية Arthur وهو يهاجم امرأة فلسطينية لمجرد مكافأتها على عملها ومسيرتها المهنية  (…)  ويستخدم نفوذه لإسقاط اسمي من هذا التصنيف، الذي سيقام حفل توزيع جوائزه في شهر مارس، تقول الكثير عن التمييز الجنسي والعنصرية من هذا الشخص.. فإذا تم استبعادي من هذا التصنيف سنعرف من أين أتى ذلك”.

وأضافت في تغريدة ثانية: “ Arthur منزعج من كل ما بنيته بعد مغادرة المخيم الفلسطيني، ومن حقيقة أنني أذكّر الناس بالمكان الذي أتيت منه.. عليّ القول إنه من المثير للشفقة أن نرى رجلاً يتزعزع استقراره بسبب مسيرة امرأة”.

وأرفقت الناشطة الشابة، البالغة من العمر 31 عاماً، تغريداتها بـ screenshot للرسالة التي نشرها الكوميدي والمنتج التلفزيوني والمنشط الإذاعي التلفزيوني Arthur على إنستغرام، والتي كتب فيها: “إذا كنت تريد أن تكون في تصنيف فوربس فرنسا التالي فإن أسهل طريقة هي تمجيد إرهاب “حماس”، وأن تكون معاديًا للسامية بشكل واضح”.

وأضاف: “لا تستغربوا رؤية المعادية للسامية ريما حسن من بين الشخصيات النسوية الـ 40  لعام 2023.  فمعاداة السامية والاعتذار عن الإرهاب هما الرمزان الجديدان للنجاح في فوربس”.

تجدر الإشارة إلى أن المحامية والناشطة الفرنسية- الفلسطينية ريما حسن، المولودة في ضواحي حلب بسوريا، أصبحت منذ 7 أكتوبر، من بين الوجوه البارزة بفرنسا في الدفاع القضية الفلسطينية.  أنشأت تجمع “Action France Palestine”، ومرصد مخيمات اللاجئين، للتحقيق في ما تصفه بـ “اللا أماكن”.

وزادت المحامية والناشطة الشابة من مداخلاتها الإعلامية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و”حماس” للدفاع عن القضية الفلسطينية. واستنكرت مراراً “الفصل العنصري والإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.

وقد انتقد البعض في فرنسا مواقفها واتهموها بمعارضة حق إسرائيل في الوجود.

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  1. يقول مواطنة لبنانية - فرنسية:
    يناير 31, 2024 الساعة 11:35 ص

    محامية رفيعة المستوى والفكر والجمال وهي فلسطينية – فرنسية.
    دافعت عن نفسها وعن القضية الفلسطينية بأرقى الكلمات.
    إذا المقصود ما غيره Arthur على قناة التلفزيون TF1
    معروف انه حتى بيرسل مساعدات مادية كبيرة لجيش بني صهيون وهو بكل الاحوال عدّو كل اللي ما بيفكروا متله.

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  2. يقول abuelabed:
    يناير 31, 2024 الساعة 11:42 ص

    هذه فتاة أشرف من النظام الفرنسي السئ السيط. تتشدقون بالديموقراطية وأنتم لا تعرفوا معناها.

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