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ناشط تونسي: 40 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع أوروبا

منذ 55 دقيقة

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تونس- “القدس العربي”: كشف ناشط تونسي عن وصول حوالي 40 ألف مهاجر سري إلى الشواطئ الإيطالية منذ توقيع الشراكة مع تونس منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وقال مجدي الكرباعي النائب السابق والناشط المختص بقضايا الهجرة إن “مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تكن مجدية والأرقام تؤكد ذلك”.

وأوضح “منذ توقيع المذكرة، وصل حوالي 40 ألف مهاجر غير نظامي من تونس إلى إيطاليا، من بينهم ما يقارب 3 آلاف دخلوا إليها خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/ أغسطس”.

وكان الكرباعي أكد، في حوار سابق مع “القدس العربي”، أن اتفاقية الشراكة مع أوروبا هي “بمثابة وثيقة استعمارية لأنها تمهد للتدخل الغربي في شؤون تونس”.

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