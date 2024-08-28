ناشط فلسطيني: الاحتلال يمهل سكان مخيم نور شمس 4 ساعات لإخلائه “لمن يرغب”

رام الله: قال ناشط فلسطيني، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أمهل من يرغب من سكان مخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، 4 ساعات لإخلائه.

وأضاف سليمان الزهيري، الناشط في مخيم نور شمس: “قبل قليل، بلّغ الجانب الإسرائيلي الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) بتبليغ سكان المخيم بالسماح لمن يرغب بإخلائه خلال 4 ساعات”.

وأشار الزهيري إلى أن “الجيش الإسرائيلي ينصب حواجز عسكرية على مداخل المخيم كافة، وسمح بخروج السكان من مكان محدد فقط”.

وبيّن أن الإخلاء يبدأ منذ الساعة 12 بتوقيت فلسطين (9:00 ت.غ) وحتى 4 ساعات.

ولفت الزهيري إلى أن “الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيميها”.

وأفاد بأن “الجرافات العسكرية تدمّر البنية التحتية في المدينة وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس وبغطاء من الطائرات المسيرة”.

وندد أحمد الديك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، الأربعاء، بأوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الفلسطينيين منازلهم في مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.

وقال الديك، في اتصال هاتفي، إن “إسرائيل تستنسخ تجربة إخلائها السكان من غزة على الضفة وتخلق بيئة طاردة للعيش في كل مكان”.

وأضاف: “الاحتلال أبلغ سكان مخيم نور شمس بإخلاء مساكنهم في تطبيق عملي لما تحدث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس”.

وقال الديك إن “إسرائيل تعمل على دفع السكان للنزوح من منازلهم تحت الرصاص كما يجري في غزة، ومن خلال العمليات العسكرية وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية وخلق بيئة طاردة للعيش”.

ووصف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني العملية العسكرية في شمالي الضفة بـ”الخطيرة”.

وتابع: “منذ ساعات الصباح، استنفرت طواقم وزارة الخارجية الفلسطينية، وبدأت بالتواصل مع كافة الجهات لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا”.

وأكمل الديك: “على العالم أن يرى بعين العدل ما تقوم به إسرائيل من جرائم”.

(الأناضول)