سياسة | دولي

ناشط ياباني داعم لفلسطين يحتج رفضا لتصريحات ترامب- (شاهد)

7 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

“القدس العربي”: يستمر ناشط ياباني بالوقوف وحيدا دعما لفلسطين ورفضا لتصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين.

واشتهر الناشط بسبب وقوفه طوال ساعات في الشوارع وحيدا دعما للحقوق الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في غزة.

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
منذ 18 ساعة
هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي بعد 80 عاما من قصفها
6 - أغسطس - 2025
ترامب يعلن اتفاقا تجاريا “ضخما” مع اليابان
23 - يوليو - 2025
اليابان تحذّر في كتابها الأبيض الدفاعي من التصعيد العسكري الصيني
15 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية