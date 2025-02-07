ناشط ياباني داعم لفلسطين يحتج رفضا لتصريحات ترامب- (شاهد)

“القدس العربي”: يستمر ناشط ياباني بالوقوف وحيدا دعما لفلسطين ورفضا لتصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين.

واشتهر الناشط بسبب وقوفه طوال ساعات في الشوارع وحيدا دعما للحقوق الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في غزة.

في الأمس وقف هذا السيد الياباني وحيدا مناصرا للحق الفلسطيني ،ويشرحه للمارة

وكتب:

في ظل برد قارس، تجمدت يدي وتصلبت عضلات فمي حتى أصبحت غير قادر على الكلام بوضوح، ومع ذلك، نشجع أنفسنا على الاحتجاج ضد تصريح ترامب “لنجعل غزة جزءًا من أمريكا”.

شكراً 🌹pic.twitter.com/tFyUglDBL5

— بدر الفيلكاوي 🌐 (@Tab6_khayran) February 6, 2025