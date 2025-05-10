ناشط يهودي لـ”القدس العربي”: لا دوافع إجرامية لحادثة الاعتداء في جربة التونسية

تونس – “القدس العربي”:

قال الناشط إيلي الطرابلسي، نجل رئيس الطائفة اليهودية في جزيرة جربة التونسية، إنه ليست ثمة “دوافع إجرامية” لحادثة الاعتداء على صائغ في الجزيرة.

وتعرض صائغ تونسي من الطائفة اليهودية، الخميس، لاعتداء بالسكين من قبل أحد الأشخاص في جزيرة جربة، في عملية ما تزال دوافعها مجهولة.

وجاء الاعتداء قبل أيام من الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جربة (موسم حج الغريبة)، حيث يزور آلاف اليهود المعبد سنويا.

وقال الطرابلسي لـ”القدس العربي”: “العملية هي الثانية في أقل من شهر، فالشهر الماضي أصيبت سائحة أجنبية بجروح بعد تعرضها للاعتداء بسكين من قبل أحد الأشخاص”.

وحول محاولة البعض ربط الحادثة بالإرهاب ومعاداة السامية، قال الطرابلسي “لا أعتقد -شخصيا- أن ثمة دوافع إجرامية للعملية، ولكن نحن الآن على وشك بداية الموسم السياحي في الجزيرة، ويمكن ملاحظة توقيت العملية ونوعيتها وأداة الجريمة. وعموما، الأبحاث جارية لمعرفة دوافع الاعتداء”.

وعقب العملية، دعا الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الطائفة اليهودية في البلاد.

وأكد الطرابلسي أن “تونس ليست معزولة عن العالم، وهي تحت المجهر، وأي اعتداء على الأقليات في العالم وخاصة اليهود في هذا الظرف، سواء في أوروبا أو أمريكا أو في الدول العربية، يدفع بعض الأطراف السياسية للحديث عن دعم الأقليات، وخاصة إسرائيل لأنها دولة يهودية، وهذا ينطبق أيضا على الأقليات الدرزية”، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لقادة إسرائيل.

يذكر أن السلطات التونسية أعلنت الجمعة إلغاء الاحتفالات بموسم الغريبة، واقتصار الزيارة على أداء الطقوس الدينية داخل المعبد من قبل اليهود المقيمين في تونس.