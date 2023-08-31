ناشفيل يوقف انطلاقة ميسي المميزة مع إنتر ميامي

ميامي: أوقف فريق ناشفيل مسلسلَ الانتصارات المتتالية لنجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وتعادل معه سلبيا مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكان ميسي قاد إنتر ميامي للفوز في تسع مباريات متتالية منذ بداية مشاركاته مع الفريق، وتوج معه بلقب بطولة كأس الدوريات، كما بلغ معه نهائي بطولة كأس أمريكا المفتوحة.

ولكن انتصارات ميسي المتتالية مع الفريق توقفت أمام ضيفه ناشفيل بالتعادل السلبي في الدوري الأمريكي، ليجدد هذا التعادل مخاوف الفريق الأمريكي وجماهيره من عدم الوصول إلى الأدوار الفاصلة في البطولة هذا الموسم، لا سيما وأن ميسي انضم إلى إنتر ميامي والفريق يعاني من موقف صعب للغاية في الدوري الأمريكي.

وحضر المباراة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان ناشفيل هو الأقرب إلى الفوز على مضيفه، وتم إلغاء هدف للفريق بداعي التسلل.

ولم يستطع ميسي استغلال فرص التسجيل التي سنحت له عبر أكثر من ضربة حرة احتسبت للفريق من أماكن مميزة، كما تصدى إليوت بانيكو حارس مرمى ناشفيل لمحاولة مراوغة من ميسي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان ميسي قاد انتر ميامي للفوز على ناشفيل بركلات الترجيح قبل أيام في نهائي مسابقة كأس الدوريات.

(د ب أ)