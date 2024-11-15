ناشونال إنترست: لماذا يتحمس السعوديون لترامب وحزبه الجمهوري؟

لندن – “القدس العربي”:

نشرت مجلة “ناشونال إنترست” مقالا للزميل الزائر في مركز “ناشونال إنترست” جوشوا يافي قال فيه إن هناك حماسا حقيقيا في السعودية لإدارة ترامب الثانية والتجديد المحتمل للمحافظين الأمريكيين. ويجب على الإدارة الجديدة أن تغتنم الفرصة لإعادة ضبط العلاقة على أساس أكثر استقرارا من خلال دعوة ولي العهد محمد بن سلمان للعودة إلى واشنطن.

وذكر الكاتب أن الرئيس ترامب جعل السعودية المحطة الأولى في أول رحلة له إلى الخارج في عام 2017، مما أرسل إشارة إلى أنه ينظر إلى العلاقة باعتبارها محورا للسياسة الأمريكية في العالم العربي. وكانت هناك رغبة في وضع الرياض في المقدمة والمركز كوجه للشرق الأوسط المتغير، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تعمل كشريك استراتيجي لمستقبل تحولي. ربما يكون هذا على جدول الأعمال مرة أخرى، خاصة مع طرح ولي العهد لاحتمال التطبيع مع إسرائيل والترويج بنشاط لمحادثات السلام الإقليمية من أجل حل الدولتين.

ويرى الكاتب أن من المهم للإدارة الجديدة أن تفهم أنها بنت قدرا كبيرا من رأس المال السياسي والاجتماعي في المملكة، مما سيسمح لها باستكشاف مجموعة واسعة من القضايا التي تتجاوز صنع السلام في الشرق الأوسط. ويتعين عليها أن تستفيد من هذه النوايا الحسنة وترحب بالزعماء السعوديين في واشنطن. وتتمثل الخطوة الأولى في فهم وتقدير الخزان الواسع من الدعم الموجود بين العديد من السعوديين للمحافظين الأمريكيين والحزب الجمهوري والأجندة السياسية للرئيس ترامب. وكمثال أشار إلى مصطلح “التنوع والمساواة والشمول” الذي لا يستخدم بشكل كبير في اللغة العربية، على الرغم من ظهور نسخ منه في بعض الأحيان في الصحافة السائدة.

المشاعر الإيجابية من السعوديين ستسمح لإدارة ترامب باستكشاف طرق التعامل مع الرياض بشأن الأولويات العالمية بطريقة لم يكن من الممكن أن تحدث في عام 2017

وقد أوردت العديد من المنافذ العربية بشكل واقعي إلى حد ما تقارير عن حركة “حياة السود مهمة” وأجندة التنوع والمساواة والشمول من حيث مساهمتها في مراجعة السجل التاريخي. وقد ضمنت بعض المنظمات مبادئ التنوع والمساواة والشمول في بيانات مهمتها، ربما بمساعدة مستشارين غربيين. وهناك حتى المنشور النادر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يندد بأن فوز ترامب يعني نهاية حقوق المثليين في السعودية.

ومن المستحيل معرفة المدى الكامل للرأي العام السعودي، حيث لا تستطيع سوى منظمتين أو ثلاث منظمات إجراء استطلاعات في المملكة وفي ظل ظروف محدودة للغاية. ومع ذلك، فإن المواطنين السعوديين مستخدمون شرهون لوسائل التواصل الاجتماعي، وحتى إذا كانوا يفرضون رقابة ذاتية على السياسة أحيانا، فإن المناقشة يمكن أن تكون مفتوحة بشكل غير عادي وحازمة بشأن القضايا الاجتماعية والثقافية.

وللحصول على مثال نموذجي للمناقشات التي جرت، يمكن اعتبار التبادل التالي على إكس في 25 تشرين/ أكتوبر. نشر عبد الله الخريّف، وهو مواطن سعودي وخريج جامعة ميشيغان ولديه 2.8 مليون متابع، ملخصا باللغة العربية لمقال عن أفيري جاكسون. كان هذا الطفل المتحول جنسيا الذي ظهر في التاسعة من عمره على غلاف مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” لعام 2017 حول “ثورة النوع الاجتماعي”. لم يقدم عبد الله أي تعليق حقيقي من جانبه، على الرغم من أن ترجمته الفضفاضة للغاية سلطت الضوء على عدم إمكانية الرجوع عن التحول والندم المفترض الذي يشعر به الشخص المعني الآن.

كان رد الفعل الفوري من أحد المستخدمين هو السؤال ببساطة عما إذا كان الطفل الصغير قادرا على التعبير بشكل كامل عن احتياجاته ورغباته دون مطالبة من شخص بالغ. لقد تساءل البعض عن دوافع الأم للسماح له بالتحول وتشجيعه، بينما تساءل آخرون عن النظام القانوني الذي يسمح للقاصرين بالخضوع لتغييرات دائمة. وقد تم تخصيص محادثات جانبية كاملة لإلقاء اللوم على إدارة بايدن واستمرارها في مجموعة معينة من السياسات التي نشأت في سنوات أوباما. وأشار العديد من المستخدمين إلى أن المناقشة بدت وكأنها تعكس محادثة بين الأمريكيين الذين استجابوا لإعادة نشر إيلون ماسك للمقال الأصلي. بعبارة أخرى، كان هناك وعي ذاتي بأن بعض الناس في أمريكا شاركوا آراءهم.

يأتي مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي السعوديون المنخرطون في المناقشة حول “اليقظة” من خلفيات متنوعة. يقدم العديد منهم أفكارهم غير المفلترة والعفوية حول قضية اجتماعية يرون أنها مشكلة. على النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين يعلقون على السياسة الحزبية هم في الغالب من الخبراء ذوي الخبرة، والمتناغمين بعناية مع تحيز قنوات الإعلام الأمريكية التقليدية والطرق التي تحاول بها الأحزاب التأثير على دورة الإعلام. كما أنهم غالبا ما يكونون قوميين ومؤيدين للحكومة.

إن السعوديين يميلون بقدر ما للحنين للحزب الجمهوري الذي يعتقدون أنه كان تاريخيا أكثر ودا تجاه المملكة

وقال إن السعوديين يميلون بقدر ما للحنين للحزب الجمهوري الذي يعتقدون أنه كان تاريخيا أكثر ودا تجاه المملكة. وإن كان هذا التصور صحيحا تماما أم لا، هو أمر قابل للنقاش. وكان الأمر كذلك بلا شك في ذروة عهد الأمير بندر بن سلطان كسفير سعودي في واشنطن، والذي لا يزال في الذاكرة الحية. وبالمثل، تم إنجاز قدر لا يصدق في عهد الرئيسين نيكسون وفورد لمساعدة السعوديين في بناء البنية التحتية والحفاظ على موارد المياه وزيادة قدرة الحكومة.

بغض النظر عن ذلك، يركز العديد من المعلقين على رسم مقارنة بين ما يرون أنها جهود إدارة ترامب لإضفاء الاحترام والكرامة على المملكة ومواقف إدارة بايدن.

ويواصل الكثيرون الإشارة إلى ما قاله الرئيس بايدن أثناء الحملة الانتخابية في عام 2019 بأنه سيجعل السعودية “منبوذة”. في بعض الأحيان، يتم الخلط بين هذا والشك العام في الحزب الديمقراطي.

وأظهر استطلاع رأي واحد على الأقل أجراه معهد واشنطن في عام 2022 أن زيارة بايدن إلى الرياض في محاولته لإعادة ضبط العلاقة “لم يكن لها أي تأثير تقريبا على المواقف الشعبية السعودية”. ويعترف الكاتب أن استطلاعات الرأي العام حول السعودية نادرة للغاية. ومع ذلك، أظهرت أمثلة نادرة أن المواطنين السعوديين لديهم آراء أكثر إيجابية عن ترامب مقارنة بالعرب الآخرين في المنطقة، مع تحسن آرائهم بعد زيارته في أيار/ مايو 2017. إن فكرة العظمة السعودية مزخرفة في الإعلانات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن عبارة “اجعل السعودية عظيمة مرة أخرى” في حد ذاتها ليست شعارا. إن الدولة السعودية تشترك في بعض جوانب السرد السياسي الأمريكي – زعيم عظيم يحقق التغيير والأمل، وتصحيح المسار بعد سنوات من الانحراف الثقافي، وشعار “السعودية أولا” الذي يجذب المشاعر الوطنية.

وهناك أيضا أوجه تشابه في السياسة، فلفترة طويلة، عانت السعودية من أزمة وجودية بسبب الأسلحة والمخدرات والجريمة القادمة عبر حدودها الجنوبية. تتضمن استراتيجية التنمية الحفاظ على الثقافة وجلب الاستثمار إلى المجتمعات المحرومة خارج العاصمة. إن الدافع قائم لنقل المقرات والتكنولوجيات والمهارات إلى المملكة لتعزيز نمو الوظائف والاستفادة من الصناعات المحلية.

وفي حين هاجم بعض الكتاب في أجزاء أخرى من العالم العربي أنصار ماغا لترويجهم لنظريات المؤامرة الخطيرة والتهديد بنهاية الديمقراطية، باستخدام لغة تردد صدى الخطاب الذي يسمعونه في وسائل الإعلام الأمريكية، كان عدد من السعوديين أكثر دقة. يرى البعض قيمة حقيقية في الأجندة السياسية لترامب ومع ذلك يدركون أن مجموعة متطرفة من اليمين المتطرف من أنصار ماغا يمكن أن تعرقلها، وتدعو ترامب إلى التبرؤ منهم. في كانون الأول/ ديسمبر 2020، كان هناك كتاب سعوديون صرحوا بوضوح تام بأن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات كان بمثابة وضع الطموح الشخصي فوق الحزب والبلاد.

لفترة طويلة، اعتمدت واشنطن على القاهرة وعمّان كدعائم أساسية للدبلوماسية في العالم العربي. وكان هذا جزئيا كمكافأة على استعدادهما لإحلال السلام مع إسرائيل وجزئيا لأن تلك الدول كانت تريد المساعدة والاهتمام الأجنبي. منذ الربيع العربي واتفاقيات إبراهيم، أصبحت الدبلوماسية الأمريكية لامركزية. قد تكون هناك فوائد لهذا النهج، ولكن هناك أيضا مزايا لوجود نقطة محورية للمبادرات الكبرى. على سبيل المثال، يجب أن يعلم الرئيس أن لديه شريكا موثوقا به جاهزا لتزويده بمنصة لإعلان سياسي رئيسي في لحظة حرجة عندما يكون الرأي العام العربي ضد الولايات المتحدة.

إن الحماس الموجود في السعودية الآن ملموس ومهم للسياسة الأمريكية في المنطقة. كان كثيرون في المملكة يأملون في وضع حد للسياسات الليبرالية التي ينتهجها معسكر بايدن-هاريس، واستعادة سياسات الحزب الجمهوري كما يتذكرونها، واستئناف النهج الشخصي للرئيس ترامب في التعامل مع القضايا الإقليمية. قد تكون تصورات السعوديين دقيقة وانتقادية في بعض الأحيان. وقد تكون مشاعرهم مدفوعة بمجموعة من العوامل المحلية. ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي أن هذا المنبع من المشاعر الإيجابية سيسمح لإدارة ترامب باستكشاف طرق التعامل مع الرياض بشأن الأولويات العالمية بطريقة لم يكن من الممكن أن تحدث في عام 2017.