ناشونال إنتريست: احتمال عودة ترامب لرئاسة أمريكا معضلة تنتظر الشرق الأوسط

واشنطن: مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، إذا نجح في تجاوز العقبات القانونية والقضائية التي تعترض طريق ترشحه. هذا الاحتمال يثير مخاوف كثيرة في الشرق الأوسط في ضوء تأثيرات رئاسة ترامب السابقة على المنطقة.

وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، قال المحلل التركي هاشم تقينش، إنه رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على الشرق الأوسط، في غيبته، فإن احتمال عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة تنطوي على تحديات فريدة للمنطقة، مضيفا أن “تأثير ترامب” على العلاقات الدبلوماسية يزداد تعقيدا بسبب التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين. فقد تدفع لهجة ترامب المباشرة والمستفزة الدول الشرق أوسطية للانحياز إلى الجانب الصيني، وهو ما يهدد بتصاعد الصراع بين بكين وواشنطن واتساع نطاقه.

في الوقت نفسه، ولحسن الحظ، اعتاد اللاعبون الرئيسيون في الإقليم على الأسلوب الفريد لترامب، وأصبحت علاقاتهم الدبلوماسية أفضل، ورغم ذلك، فإن عودة ترامب ستكون لها تداعيات مهمة على الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة ما زالت أقوى لاعب فيه.

ومن منظور ما، يمكن القول إن نهج ترامب لا يختلف عن نهج سلفه أوباما وخليفته بايدن فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسياسات مكافحة الإرهاب ودعم الحلفاء الإقليميين، لكنه يختلف فيما يتعلق بإيران، حيث سعى إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها بسبب برنامجها النووي. وحتى مع هذا الاستثناء، فإن الرؤساء الثلاثة كانوا يستهدفون على الأقل من الناحية النظرية تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة، رغم أن التطورات على الأرض سارت في اتجاه معاكس، وصولا إلى قيام الرئيس بايدن بنشر حاملة طائرات والعديد من القطع البحرية الحربية في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر على خلفية تداعيات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتتمثل خطورة رئاسة ترامب، في أن أغلب مشكلات الشرق الأوسط تحتاج إلى مهارة سياسية فائقة للمحافظة على التوزان الدقيق للمصالح، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة وحاسمة لهذه المشكلات، ولكن ترامب يبدو مثل “ثور في متجر خزف”. فدبلوماسية ترامب شخصية، ولا يعرف محتواها الدبلوماسيون الأمريكيون، وأحيانا أعضاء الدائرة الضيقة المحيطة به. كما كان يقدم وعودا متعارضة لقادة الدول المختلفين، ويدلي بتصريحات عشوائية ويتخذ خطوات غير متوقعة وجذرية، وهو ما كان يفجر أزمات كبرى، كما حدث عندما قرر نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

ويرى هاشم تقينش، الذي عمل لسنوات في وزارة الخارجية التركية، أن إعادة انتخاب ترامب عام 2024 لن تعيد الساعة إلى الوراء في الشرق الأوسط. فالمنطقة شهدت تغييرات كبيرة أثناء غيابه عن البيت الأبيض. وأصبح قادة المنطقة أكثر اعتيادا على شخصيته وأسلوبه الفريد، ولكن قد لا يكون ذلك كافيا لاحتواء المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه المنطقة عند عودته للبيت الأبيض.

عندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض في 2017 كانت المنطقة غارقة بالفعل في الإرهاب والحروب الأهلية والتنافس بين القوى الإقليمية المتوسطة. وفي حين أنه لم يغير سياسات بلاده تجاه المنطقة بشكل جذري، فإن “أسلوبه الفريد والمدمر” كان له تأثير قوي على المنطقة.

وفي الولاية الثانية المحتملة لترامب، سيكون الفاعلون الإقليميون أكثر اعتيادا على أسلوبه. لذلك يمكن للقادة الشرق أوسطيين التعامل بحكمة أكبر خلال الولاية الثانية. فهم أولا يدركون أن ترامب قد لا يترجم أقواله إلى أفعال. وهذا يمكن أن يجعلهم يفكرون مرتين قبل الرد على تصريحاته ومواقفه. والحقيقة أن الإمارات دخلت في حوار مع إيران أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض، ردا على سلبية الولايات المتحدة في مواجهة تحرش إيران بحركة النقل البحري في الخليج. في الوقت نفسه، فإن اللاعبين الإقليميين يمكن أن يصبحوا أشد حذرا قبل تصعيد أي توترات في وجوده.

وثانيا، أصبح اللاعبون الإقليميون أكثر خبرة في الدبلوماسية الإقليمية والتفاوض منذ غادر ترامب السلطة عام 2021. لذلك فإذا أدت رئاسة ترامب الثانية إلى فراغ في القيادة بالشرق الأوسط، يمكن للاعبين الإقليميين بلورة آليات إقليمية للمحافظة على الاستقرار. وتشير كثافة الاتصالات الدبلوماسية بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة منذ نشوب الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، إلى تزايد الرغبة في الحوار والتعاون.

فمع تصاعد الصراع في غزة، جرت محادثات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كما زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان القاهرة لمقابلة نظيره المصري. وزار رئيسي الرياض لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي حول حرب غزة. وأثناء الزيارة اجتمع رئيسي مع بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كل هذا يشير إلى أن اللاعبين الإقليميين يريدون المحافظة على الأمر الواقع من خلال احتواء وإدارة الاضطرابات الإقليمية عبر الدبلوماسية. لذلك، الأرجح أن تتصرف المنطقة بطريقة مسؤولة أكبر خلال ولاية ترامب الثانية مقارنة بولايته الأولى.

ورغم ذلك، فإن اعتياد قادة الشرق الأوسط على طريقة ترامب الذي يصعب التنبؤ بتحركاته، لا يعني القدرة على إدارتها بطريقة عقلانية. فالولايات المتحدة ما زالت أكبر قوة في المنطقة، من خلال شبكة واسعة للقواعد العسكرية، ووجود أكثر من 40 ألف جندي أمريكي فيها. لذلك، فإن عودة ترامب المحتملة إلى الرئاسة يمكن أن تخلق حالة من الغموض والتذبذب في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، يزيد تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد في الشرق الأوسط. ففي ظل رئاسة ترامب يمكن أن يتصاعد الصراع الصيني الأمريكي، مما سيخلق خطوط تصدع جديدة، ويفجر صراعات محتملة.

أخيرا، فمهما كانت نوايا وأهداف ترامب في رئاسته الثانية، سيظل الجميع في الشرق الأوسط قلقين من كيفية تنفيذه لهذه النوايا وتحقيق ما يصبو إليه.

(د ب أ)