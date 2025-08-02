ناشونال إنتريست: ضوابط التصدير ليست كافية للتغلب على الذكاء الاصطناعي الصيني

واشنطن: قال السفير روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ورئيس شركة “أمريكان جلوبال ستراتيجيز”، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ، ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تتفوق إلا من خلال ما تجيده وهو الابتكار.

وتعمل واشنطن بعناية على وضع ضوابط للتصدير من أجل وقف تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، حيث ترى أن التفوق التكنولوجي الأمريكي يمكن تحقيقه ببساطة عن طريق وقف نقل التكنولوجيا. ولكن للأسف، لا يشكل خطر التهريب واسع النطاق للرقائق التهديد الرئيسي للريادة التكنولوجية الأمريكية، وفي غياب أدوات سياسية أخرى، قد يتسبب هذا الخطر في تشتيت الانتباه عن ساحة المنافسة الأوسع المتمثلة في الابتكار والتوسع وقيادة السوق المفتوحة.

ويرى أوبراين أن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد من الذي سيقود العالم في المجالين العسكري والاقتصادي لعقود قادمة. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تتنافس الولايات المتحدة مع خصم يعد ندا لها على النفوذ العالمي والبقاء الاقتصادي.

المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد من الذي سيقود العالم في المجالين العسكري والاقتصادي لعقود قادمة

وتلتزم واشنطن بالحفاظ على الريادة التكنولوجية الأمريكية من خلال التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي كمجال أساسي في هذا التنافس. وأشار أوبراين إلى أنه خلافا للمرة الأخيرة التي واجهت فيها الولايات المتحدة خصما يعد ندا لها، تجري هذه المنافسة في العصر الرقمي. وتتطلب حلولا في مجال السياسات تعكس المشهد التكنولوجي الحديث. وتعد ضوابط التصدير، التي تهدف إلى منع نقل التكنولوجيا الأمريكية، جزءا مهما من الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن حماية التكنولوجيا الأمريكية من السرقة مهمة في الفضاء الإلكتروني بنفس أهميتها في الفضاء المادي.

ويقول أوبراين إنه “عندما ننظر عن كثب إلى الحجم المادي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، والقدرة المثبتة للشركات الصينية على الابتكار باستخدام أجهزة قديمة، والتقدم السريع لرقائق (اسيند) المحلية التي تنتجها شركة هواوي، ينبغي أن تكون أولويتنا هي تمكين الشركات الأمريكية، لا تقييدها. ينبغي أن يكون تركيز سياساتنا على المجال الرئيسي للمنافسة الأكثر أهمية”.

واعتبر أن تهريب التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين أصبح أكثر صعوبة وتكلفة. ويمكن لمجموعة تدريب الذكاء الاصطناعي الحديثة أن تجمع نحو 100 وحدة لمعالجة الرسومات، تحمل كل منها مليارات الترانزستورات، في رف خادم واحد مبرد بالسائل يزن أكثر من 3ر1 طن متري. ويتطلب نقل وتشغيل مثل هذا النظام رافعات شوكية وبنية تحتية متخصصة للتبريد وطاقة عالية الجهد – وهي لوجستيات من المستحيل إخفاؤها. وحتى مع تفكيك هذه الأرفف ووضع رقم مسلسل لكل لوحة دوائر كهربائية وتتبعها، يتطلب التجميع تصنيعا متقدما وتعاملا بعناية.

وتعني الطبيعة المترابطة لوحدات معالجة الرسومات هذه أن الأنظمة الكاملة والمتكاملة بشكل جيد فقط هي القادرة على تقديم الأداء اللازم لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتطور. وقال أوبرين إنه بالمثل، يشمل تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين متاهة من الشركات الوهمية ونقاط الشحن العابر والتمويهات المتقنة، وكلها تضيف مخاطر وتكاليف هائلة.

ويمكن لأي ارتفاع أسعار بسبب المخاطر أن يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 200% و300% فوق أسعار السوق القانونية، حيث يتردد أن سعر رقاقة “اتش100” التي تنتجها شركة “نيفيديا” يبلغ 40 ألف دولار لكل رقاقة في الصين، مقارنة بما يتراوح بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار في الولايات المتحدة. ولا تستطيع إلا الجهات الأكثر ثراء وتطورا أن تقوم بمثل هذه العمليات، وغالبا ما تتأخر الأنظمة الناتجة بسرعة وتتفوق عليها التكنولوجيا الأحدث المتاحة للشركات الغربية.

في غضون ذلك، يتضاءل حجم التهريب أمام المليارات التي تستثمرها الصين في صناعة الرقائق المحلية، والتوريد القانوني لرقائق “اسيند” التي تنتجها هواوي، والتي تشغل الآن نماذج ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي. وباختصار، يعد التهريب حلا بديلا عالي المخاطر والتكلفة وغير مستدام ولا يستطيع منافسة كفاءة أو نطاق أو ابتكار المنافسة القانونية المفتوحة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع أن تعطي ضوابط التصدير وحدها الذكاء الاصطناعي الأمريكي التفوق الذي يحتاجه. ويجب أن تكون الشركات الأمريكية مستعدة لمواجهة تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني في السوق المفتوحة.

(د ب أ)