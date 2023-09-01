ناصر الخليفي يكشف آخر تطورات صفقة كولو مواني

فرانكفورت: قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن النادي لم يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم راندال كولو مواني، نجم هجوم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال الخليفي في تصريحات لقناة “كانال بلس” التلفزيونية مساء أمس الخميس: “هو ليس سرا، نحن مهتمون باللاعب، لكننا بعيدون عن الاتفاق مع فرانكفورت، بعيدون للغاية”.

وكان مارك كروش، مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت قد أدلى بتصريحات مشابهة على هامش مباراة الفريق أمام ليفسكي صوفيا أمس الخميس، في إياب دور التصفيات المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأجريت مناقشات حول المبلغ المطلوب لانتقال اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، وهو 100 مليون يورو على الأقل.

وقال كروش: “نحن لدينا أفكارنا وهم لديهم أفكارهم. نجري محادثات وسنرى ما سيحدث. إما أن نتوصل إلى اتفاق أو لا”.

ويستمر عقد كولو مواني مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف عام 2027، ولا يتضمن بندا يتيح للاعب الرحيل.

وكان كولو مواني، الفائز مع المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني في كأس العالم 2022، قد غاب عن تدريبات آينتراخت يوم الأربعاء قبل مباراة ليفسكي صوفيا، كما غاب عن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 / صفر.

(د ب أ)