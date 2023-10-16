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ناصيف زيتون عاجز عن التعبير عن الوجع تجاه ضحايا فلسطين.. وراغب علامة يفضح عار المجتمع الدولي- (تغريدات)

منذ ساعة واحدة

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

تتوالى المآسي الفلسطينية في قطاع غزة ويتوالى سقوط الضحايا، وقد نعى النجم السوري ناصيف زيتون بحزن وألم استشهاد الشابتين الفلسطينتين من معجبيه المقربين آيا وأريج تحت وابل القذائف الإسرائيلية في الأحداث الدامية التي يشهدها القطاع.

وكتب على منصة “إكس”: “شو صعب وشو قاسي يا غدر العمر والزمن”، مضيفاً: “غريبة الدنيا لما تقرر تاخد عمر وأفراح شباب كانوا متل الورد رغم ظروفهم وحزنن ما نسيوا نهار يرسموا البسمة والأمل ويدعموا الفن والفرح ببلد غابت عنو كل مظاهر الفرح”.

وتقدم ناصيف بالتعازي لأسرة الضحيتين عاجزاً عن التعبير عن مشاعره الحزينة قائلاً: “أتقدم بأصدق التعازي إلى أسرة آيا وأريج، من كل قلبي حزين وخجلان وعاجز عن إني عبّر. البقية بحياة اللي بقيوا والله يحمي الجميع”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع منشور ناصيف، واستذكروا مطلع أغنيته الشهيرة “أوقات” وهي شارة مسلسل “للموت” التي تقول: “أنا من وجع الماضي جيت”، لتصبح بناء على ما ورد في منشور النعي لضحيتيه آيا وأريج، “أنا من وجع ضحايا فلسطين حزين وخجلان جيت”.

 

على صعيد آخر، يواصل النجم اللبناني راغب علامة دعمه لفلسطين وشعبها، وأطلق مجدداً صرخة غضب مدوية في وجه تغاضي المجتمع الدولي عما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستنكراً بشدة هذا التخاذل الدولي بالقول: “مَن الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة؟ هل هو جيش الإحتلال المجرم؟ الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي العار على الإنسانية، والمنفّذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني”، وختم بهاشتاغ “غزة_تنزف فلسطين_تقاوم#حقوق_الاطفال وحقوق_الإنسان نفاق!”.

ولاحقاً، نشر راغب مقطع فيديو للسيدة فيروز وهي تنشد رائعتها “يا قدس “وأرفقها بتعليق: “الجريمة التاريخية التي تحصل في غزة فضحت المجتمع الدولي إنه العار يا عالم الرحمة لقلوب الأطفال والأمهات”.

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