ناصيف زيتون وزهير بهاوي يغنيان للشام والمغرب

الرباط – «القدس العربي»: أطلق الفنان المغربي زهير بهاوي والمطرب السوري ناصيف زيتون عملا غنائيا مشتركا بعنوان «يا مسافر»، على شكل «ديو» يمزج بين اللهجتين المغربية والنغمة الشامية؛ وهي خطوة زتجربة فنية جديدة تعد الأولى من نوعها، ويراهن عليها الطرفان لتقديم مزيج موسيقي شبابي ومختلف.

ويحمل هذا العمل الغنائي الجديد توقيع زهير بهاوي على مستوى الكلمات والألحان؛ فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي الموزع المغربي محمد شريف. أما إخراج الفيديو كليب فكان من توقيع عمر العمراني، الذي أضفى عليه لمسة صيفية مرحة تنسجم مع طابع الأغنية.

وقد جرى تصوير مشاهد الكليب في شمال المغرب، في أجواء تطبعها ألوان الصيف والشاطئ والشمس؛ لتعكس الطابع الحيوي والحماسي الذي تحمله الأغنية، ذات الإيقاع الرومانسي الراقص الذي يناسب أجواء الموسم الصيفي. وأغنية «يا مسافر» تنتمي إلى خانة الأعمال الشبابية الراقصة، حيث تنطلق بأنغام هادئة مفعمة بالشجن، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى إيقاع أكثر ديناميكية، ممزوج بخلفية موسيقية غنية بالآلات الشرقية والإلكترونية. وتتميز بتداخل متناغم بين صوت زهير بهاوي الدافئ وطبقات ناصيف زيتون العالية، في حوار غنائي يسرد قصة بنكهة رومانسية مرحة، يتماوج فيها الحنين مع الحماس.

وتحمل لمسة «بوب مغاربي» بنكهة شرقية.

ويأتي هذا التعاون ليكرس الانفتاح الفني بين الأسماء البارزة في الساحة العربية.

وقال زيتون: «أؤمن بأن التعاون بين الفنانين العرب يثري الساحة الفنية ويقرب الشعوب من بعضها البعض. وقد كنت دائما منبهرا بتنوع الموسيقى المغربية وغناها الإيقاعي. واليوم، أعيش هذه التجربة عن قرب».

ومن المرتقب أن يحيي الفنان السوري حفلا فنيا كبيرا في مدينة الدار البيضاء ضمن فعاليات «ليالي مومنت».