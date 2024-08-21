ناغلسمان: اعتزال نوير خسارة كبيرة لمنتخب ألمانيا

برلين: تلقى حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، نجم بايرن ميونخ، إشادة واسعة بعد إعلان اعتزاله اللعب دوليا، اليوم الأربعاء.

قال يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا (الماكينات) في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم “رغم تفهمي التام لقرار نوير وأسبابه ودوافعه، فإن رحيله خسارة كبيرة على المستويين الرياضي والشخصي”.

وأضاف “لقد أدى نوير دور حارس المرمى بشكل لا مثيل له في تاريخ كرة القدم بفضل تصدياته وصناعته للعب وكذلك كاريزمته ، وكان أكثر من مجرد لاعب أساسي في صفوف المنتخب على مدار عقد ونصف تقريبا”.

من جانبه، قال رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني “في ألمانيا بلد حراسة المرمى، يبرز نوير بين العديد من الحراس الاستثنائيين، لقد أحدث ثورة كبيرة في هذا المركز بأسلوبه”.

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم “من الصعب أن تصف الكلمات ما حققه نوير للكرة الألمانية والاتحاد الألماني لكرة القدم”، مضيفا أن المنتخب الألماني خسر حارسا متميزا يتمتع بشخصية قوية وعظيمة.

(د ب أ)





