ناغلسمان على رأس المرشحين لتدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل

ميونخ: يأتي يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في مقدمة المرشحين لتولي قيادة فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم الـ11 الماضية، في الموسم القادم، حسبما أفادت مجلة “كيكر” الرياضية الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وكشفت المجلة في تقرير لها، أن قادة بايرن “يناقشون بقوة” عودة ناغلسمان، الذي أطاحت به القيادة السابقة للنادي قبل 12 شهرا بعد أقل من موسمين.

ورغم ذلك، ذكرت كيكر أن الآراء تبدو “متباعدة” حول ما إذا كان ناغلسمان هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلفا لتوماس توخيل، مدرب الفريق الحالي، الذي حل محله في أواخر آذار/ مارس 2023 لكنه سيرحل عن النادي هذا الصيف، رغم تبقي عام آخر على عقده.

وينتهي عقد ناغلسمان كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا العام، وقال إنه يمكن أن يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب (الماكينات) وكذلك ربما يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.

وصرح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حاليا، بأنه لن يرحل عن النادي، بعدما ذكرت تقارير إخبارية أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة بايرن.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، يوم السبت الماضي، إنه لم تكن هناك محادثات مباشرة مع ألونسو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الآن “تعمل في اتجاه آخر”.

وردا على سؤال بشأن ناجلسمان، كشف إيبرل: “أعلم أن الجمهور بأكمله مهتم بهذا الأمر وأن الجميع يريد المشاركة في الأفكار التي لدينا”.

ويبدو رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، الذي كان يتولى قيادة أندية شالكة ولايبزيج الألمانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، من بين المرشحين الآخرين لتدريب بايرن، وكذلك روبرتو دي زيربي، المدير الفني الحالي لفريق برايتون الإنجليزي.

وألمحت كيكر إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، لم يكن في حسابات رؤساء بايرن، في ظل عدم تحدثه اللغة الألمانية.

(د ب أ)