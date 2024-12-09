ناقلة تحمل نفطاً إيرانيا لسوريا تعود أدراجها بعد الإطاحة بالأسد

لندن – رويترز: أظهرت بيانات تَتَبُّع السفن أن ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا عادت أدراجها في البحر الأحمر، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت شركة «كبلر» لتحليل البيانات البحرية أن الناقلة «لوتس» غيرت وجهتها قبل دخول قناة السويس في الثامن من ديسمبر/كانون الأول لتبدأ الإبحار جنوبا في البحر الأحمر وعلى متنها نحو مليون برميل من النفط الإيراني.

وأفاد موقع «تانكر تراكرز»ً لتتبع السفن بتغيير الناقلة لوتس وجهتها في البحر الأحمر.

وقالت «كبلر» إن الناقلة التي ترفع علم إيران والمحملة بالخام من جزيرة خَرج الإيرانية كانت تبحر جنوباً في البحر الأحمر قبالة مصر ولم تكن تشير إلى وجهة جديدة. وكانت سوريا تعتمد على صادرات الخام الإيرانية في تشغيل مصفاتيها للنفط وذلك بعد توقف إنتاج الخام في البلاد إلى حد بعيد بعد اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من عقد.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن إيران أرسلت قرابة 19 مليون برميل من الخام إلى سوريا منذ بداية 2024.