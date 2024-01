“القدس العربي”: “عودوا إلى الصين، حيث يقع مقركم”، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي تصرخ في وجه محتجين طالبوا بوقف الإبادة في قطاع غزة.

NEW – Nancy Pelosi: “Go back to China, where your headquarters is!”pic.twitter.com/a1SYqfR716

— Disclose.tv (@disclosetv) January 29, 2024