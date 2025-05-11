نانسي عجرم تحيى حفلاً غنائياً للمرة الأولى في إندونيسيا

بيروت -« القدس العربي»: قررت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إقامة حفل غنائي في دولة إندونيسيا، وهى المرة الأولى التي ستلتقي بها الجمهور هناك.

وتقدم خلال الحفل الذي سيقام في يوم 5 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مجموعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وانتهت عجرم من تسجيل أغنية جديدة، لم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطة نانسي لتقديم تجارب فنية متجددة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت أغنية «طول عمري نجمة»، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.