نانسي عجرم ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل- (تغريدة وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد الضجة التي أثيرت حول النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعد التقاط صورة لها في قبرص مع معجبة تبيّن في وقت لاحق أنها إسرائيلية واتهامها بالتطبيع مع إسرائيل، ردّت نانسي على “تويتر” بتغريدة جاء فيها “لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار”، وأرفقت تعليقها بهاشتاغ “لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”، ثم بعبارة “شكراً على الحب والدعم”.

وكانت سهرة نانسي في قبرص ناجحة بكل المقاييس وأشعلت حماسة الجمهور الذي توافد للاستمتاع بصوتها وأغانيها، وتحلّق حولها عدد من المعجبين والمعجبات لالتقاط الصور التذكارية معها فرحّبت بهم كعادتها من دون أي مانع، الا أن ما لم يكن في الحسبان التقاط صورة مع إحدى المعجبات الحاضرات التي تبيّن لاحقاً بأنها فتاة من الجنسية الإسرائيلية الأمر الذي عرّض نانسي لانتقادات من قبل بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بالخيانة والتطبيع مع اسرائيل، في حين دافع قسم آخر عن نانسي المعروف عنها بأنها لا ترفض طلب معجبيها بأخذ الصور معها، وسألوا باستغراب هل كان عليها أن تطلب من كل أحد يوّد التقاط الصور معها أن يبرز أوراقه الثبوتية للتأكد من هويته وجنسيته؟.

لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!

ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير 🇱🇧❤️

شكرًا على الحب والدعم 🙏🏻 https://t.co/oul65jGgBv — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 18, 2023

وتميّز الاحتفال الجماهيري في قبرص بالفرح والصخب، وقدمت نانسي في خلاله باقة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وتألقت نجمة “صح صح” بفستان طويل ساحر من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب من ضمن مجموعته لربيع وصيف 2023، وبلغ سعره نحو 18 ألف دولار أمريكي، وبدت نانسي ساحرة وجذابة وعفوية على المسرح بتسريحة شعرها الذي أبقته منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهر ملامح وجهها البهي.

وشاركت نانسي متتبعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف وعفوي من كواليس الحفل الذي بدت فيه ابنتها ليا وهي تقدم لها وردة. وبعدها شوهدت نانسي وهي تتناول الفاكهة وتأكلها، وعندها التقط لها المصور صورة ابتسمت بعفوية وسألته “عم بتصورني …؟ خلص Go”.