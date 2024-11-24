نانسي عجرم تشارك مع فنانين ومؤثرين عالميين في مبادرة “السلام يبدأ بي”- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع مجموعة من الفنانين والمؤثرين العالميين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في برنامج الأمم المتحدة لحفظ السلام الذي فاز ضمن فعاليات الدورة التاسعة من جوائز “شورتي إمباكت” السنوية بجائزة البرونز العالمية عن الفيديو الشعري “السلام يبدأ بي”.

وشدد هذا الفيديو الشعري على موضوع السلام والتضامن العالمي وعلى إبراز دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم، حيث ظهر عدد من النجوم العالميين من بينهم مايكل دوغلاس ونانسي عجرم وسواهم من الفنانين والمؤثرين وهم ينضمون إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

واستعرض العمل المذكور الجهود المشتركة الساعية إلى إحلال السلام عالمياً، مُظهراً في الإطار عينه التزام المشاركين، الذين ينتمون إلى 12 دولة تشارك في عمليات حفظ السلام سواء من خلال إرسال قوات أو تقديم الدعم المالي، بتعزيز السلام في مناطق النزاع، كما سلّط الفيديو الضوء على أهمية العمل الجماعي من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.

وعبّر المشاركون في الفيديو الذي نشرته المنظمة عن تضامنهم مع الأشخاص الذين يسعون لتحقيق السلام، وظهرت نانسي في الفيديو ضمن حملة منظمة الأمم “المتحدة لحفظ السلام” الدولية لنشر السلام، وهي تتكلم باللغتين الفرنسية والإنكليزية قائلة “السلام هش لكن إخلاصي له صلب، وعلى هذا الأساس أدرك أنه يبدأ من عندي”.

وقد أُنتِج الفيديو تحت إشراف ألينا كوتوميان، وضم فريق العمل مجموعة من الشخصيات المبدعة من جميع أنحاء العالم. شملت القائمة أيضاً فريحة ألطاف، تايلور كنوت غريغسون، مريم حسن بوكار، سامييل مابوتو، الذين قدموا إسهامات مميزة للعمل الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الأفراد الذين يسعون جاهدين لتحقيق السلام.

كما ساهم العديد من الشخصيات البارزة مثل المؤلفة ماليني أغاروال، الموسيقي باسيفيك أكيليمالي، والمغنية شينا ملواني، في دعم هذه المبادرة الإنسانية.