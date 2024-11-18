نانسي عجرم تغنّي للبنان في باريس: «عندي أمل رح يرجع أحلى مما كان»

بيروت – «القدس العربي»: بعد حضورها حفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب إلى جانب كل من النجمات العالميات سيلين ديون وجنيفر لوبيز وكاميلا كابيلو ومشاهير ضمن فعاليات موسم الرياض، تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تألقها الفني في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أحيت حفلاً فنياً جماهيرياً حالماً وساحراً في «قصر المؤتمرات» بحضور الجاليات العربية التي توافدت للاستمتاع بنجمتهم المميزة التي أشعلت حماسة الحضور، الذي تفاعل معها للغاية.

واستهلت حفلها الفني بتوجيه تحية خاصة لبلدها لبنان بلد الأرز الذي يتعرض لأعتى الاعتداءات الاسرائيلية، فأعربت عن محبتها لبلدها، وقالت إن لديها أملاً كبيراً بتعافي هذا البلد وعودته إلى الأحسن.

وأضافت «قبل ما نبلش نغني ونرقص، أنا بدي غنّي للبنان.. على قد ما بحب لبنان بدي غنيلكن الليلة، على قد ما عندي أمل بلبنان إنه رح يرجع أحلى من ما كان»، وبعدها قدمت أغنية «الى بيروت الأنثى» بإحساس عال وحبست أنفاس الحضور.

وأثناء تقديمها أغنــــيتها الشهيرة «لون عيونك غرامي»، فــــــاجأت نانسي الحضور برفعها العلم اللبناني، فكان موقفاً معبراً ولافتاً منها إلى وطنها، وردد الجمهور معها كلمات الأغنية نفسها «ما فيي كون إلا معك وما فيي كون إلا الك» في إشارة واضحة منها إلى عشقها للبنان.

وشاركت وعدد من الحضور مقتطفات من الحفل المكتمل العدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.