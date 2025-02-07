نانسي عجرم تكشف تأثير شائعة الطلاق على بناتها- (فيديو)

“القدس العربي”: تحدثت النجمة نانسي عجرم في حديث مع برنامج Et بالعربي عن شائعات طلاقها من الدكتور فادي الهاشم وتأثير الأمر على بناتها الثلاث، وصولاً الى إصدار كليب أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة” والضجة التي رافقت القصة وتمثيلها.

وأوضحت أن شائعة طلاقها تجددت بعد تغريدة نشرتها على منصة “إكس”، وقالت “شو بدي علق شو بدي قول، الشائعات بلشت بعد تغريدة كتبتها، وانا سكتت لحين اصدار الكليب لاوضح انه كانت الجمل للترويج للاغنية”.

وأوضحت أن شائعة الطلاق الأخيرة تم تداولها بشكل واسع كما حصل قبل أشهر، مشيرة إلى أن “أولادها لا يتابعون كثيرا السوشيل ميديا، وليا الصغرى ليس لديها أي حساب على مواقع التواصل. ميلا وايلا لن يتأثرا بهذه الشائعات لأنهما معنا في المنزل ونحن نعيش كعائلة واحدة وليس هناك صحة لهذه الشائعات ويتصرفان بطريقة عادية”، بحسب مجلة لها.