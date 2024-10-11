نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التلفزيونية بمسلسل سعودي

القاهرة – «القدس العربي»: كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن عودتها لتقديم لبطولة مسلسل تلفزيوني عقب غياب عن الدراما منذ سنوات طويلة.

وقالت الفنانة أثناء مشاركتها في منتدى الأفلام السعودي الثاني، الذي يقام حاليا في الرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التعاون المصري السعودي في الدراما سيثمر عن نجاحات كبيرة.

وتشارك الشركة المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي.

وهو المنتدى الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام السعودية.

وكان آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن وأبرزهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، هنادي مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.