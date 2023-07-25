نبيه بري يؤكد وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

بيروت: أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث “جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان”، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

يذكر أن ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تنتهي في نهاية تموز/يوليو الجاري، ولم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف.

وطلب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسيم منصوري، وبشير يقظان، وسليم شاهين، وألكسندر مراديان، من الحكومة، خلال اجتماعهم برئيسها أمس الإثنين، توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، أدوية…) والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف.

( د ب أ)