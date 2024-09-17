نبيه بري يستبعد شن إسرائيل هجوماً برياً على لبنان: ستدفع ثمناً باهظاً.. والمواجهة على الأرض هي ما نتمناه

بيروت: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “العدو” الإسرائيلي يعرف أنه سيدفع ثمناً باهظاً في حال شنَّ هجوماً برياً على لبنان .
وقال بري، في حديث لصحيفة “الجمهورية” المحلية نشرته اليوم الثلاثاء، إن لبنان اعتاد على التهديدات الإسرائيلية، وإن عَلَتْ نبرتها أخيراً”، مستبعداً “هجوماً برياً واسعاً على لبنان، على الرغم من تهديد العدو المتكرر بتغيير الوضع السائد في الشمال”.
ورجّحَ بري أن “يلجأ الاحتلال إلى زيادة وتيرة عملياته العسكرية لتصبح أكثر كثافة واتساعاً، لكن من دون أن تتطور إلى محاولة الاجتياح”.
وأضاف بري، معلّقاً على فرضية الهجوم البري: “المواجهة المباشرة مع الإسرائيلي على الأرض، وجهاً لوجه، هي ما نتمناه، وهي بالنسبة إلينا أفضل بكثير من القصف المتبادل، والعدو يعرف انه سيدفع ثمناً باهظاً في حال حاول التقدم على الأرض، ولذلك استبعد أن يلجأ إلى مثل هذا الخيار، إلا إذا أراد ارتكاب حماقة”.
ولفت إلى أن ” الصاروخ اليمني الذي اجتاز 2040 كلم، وأصاب تل أبيب، يجب أن يدفع نتنياهو إلى مراجعة حساباته جيداً قبل أن يقرر خوض أي مغامرة متهورة ضد لبنان”.
وقال بري : “إذا كان صاروخ واحد مصدره اليمن قد فعل فعله في الكيان الإسرائيلي، فماذا لو تدفقت الصواريخ من جوار فلسطين المحتلة؟”.
وتزايدت مؤخراً التهديدات الإسرائيلية حول استعداد إسرائيل لحسم الوضع على الجبهة الجنوبية اللبنانية لإعادة سكان إسرائيليين إلى الشمال، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل مؤخراً على جبهة الجنوب اللبناني، المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .
( د ب أ )
الصهاينة من كثر جلوسهم مع الحكام العرب بالآونة الأخيرة أصيبوا بفيروس الخطابات الرنانة . وقريباً سيصابون ببكتيريا الاحتفاظ بحق الرد .
في حرب الحلفاء وأتباعهم على العراق مانت التحليلات العسكرية والتطمينات أن المعركة البرية لصالح العراق، فأمطر الحلفاء الدفاعات الجوية بوابل صواريخ كروز ودمر المدفعية والدبابات عن بعد وبقنابل مخضبة، وكذا بقية الحروب ومنها الموصل. لا تتوقع أن عدوك ثور سيلاحق خرقة حمراء في حقل ألغام!
كان الله في عون إخواننا في جنوب لبنان.
ما كل ما يتمناه المرء يدركه ،،،،،،،،،،،،،،،،،، تجري الرياح بمالا تشتهي السفن ؟
نستذكر ما قاله الزعماء الخالدون قبل خوضهم في حروب ومعارك استدعوها مع السبق والإصرار ؟؟ اولا،،الرئيس عبد الناصر في لقائه مع الطيارين الحربيين في احدى القواعد الجويه المتقدمة في سيناء قبل يومين فقط من حرب. يونيو 1967 جوابا إلى سؤال صحفي اجنبي عن تهديدات موشيه دايان ،، هو انا إيدن بخرع ؟؟ بعد يومين فقط كارثة حرب يونيو 1967،، وإيدن هو رئيس وزراء بريطانيا العظمى آنذاك الذي شن حربا على مصر اكتوبر 1956; العدوان الثلاثي أعاد به احتلال منطقة قناة السويس ، كسب عسكريا وخسر سياسيا لوقوف أيزنهاور رئيس امريكا ضد العدوان ؟
ثانيا،، صدام حسين بعد غزوه الكويت في لقاء الصحفي الأمريكي الشهير لأري كنج أنه ألا يحسب حسابا للجيش الامريكيه بشأن تحرير الكويت ؟ أجابه صدام وكله ثقه ،، سننتصر على امريكا ؟ فوجئ لآري كنج بالجواب ، وخاطب صدام. ،، سيدي الرئيس. قد تكون لم تقدر قوة الجيش الامريكي الحقيقيه ،، أجابه صدام بلى ولكن احنا معانا الله وأنتم معاكم الشيطان ؟؟
فكانت كارثة تدمير اغلب فرق الجيش العراقي ؟؟ وفي الاعاده افادة ؟؟
تعلموا الشهامة من المقاومين بدل الثرثرة
نبيه بري يستبعد شن إسرائيل هجوماً برياً على لبنان: ستدفع ثمناً باهظاً.. والمواجهة على الأرض هي ما نتمناه https://www.alquds.co.uk/?p=3399747
الذي لم ينكشف هو عضو، بفضل صفقة أجهزة (موتورولا)، المغشوشة/الفاسدة،
تم اكتشاف من هو عضو،
السؤال، هل بعد نجاح هذه العملية،
سيبدأ هجوم نتنياهو (البري)، على لبنان، أم لا؟!
نبيه بري، معلّقاً على فرضية الهجوم البري: “المواجهة المباشرة مع الإسرائيلي على الأرض، وجهاً لوجه، هي ما نتمناه” .يا ترى بعد موضوع البيجر وقتل واصابة الاف البنانيين لسه برضه بتتمنى المواجهة مع اسراءيل؟