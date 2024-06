نتائج أولية تظهر تقدم مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال وسط احتفالات في الشارع- (فيديوهات)

دكار: أظهرت نتائج أولية اليوم الأحد تقدم مرشح العارضة باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية في السنغال، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع للاحتفال بعد يوم تصويت سلمي يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى التغيير.

واصطف الملايين أمام مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب الرئيس الخامس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

Votes are still being counted in Senegal but people on the streets of Dakar are celebrating the win of Bassirou Diomaye Faye, an ally of Ousmane Sonko and challenger of the current president’s party candidate Amadou Ba. #SenegalVote pic.twitter.com/LRPAc1pmNB

— Andrei Popoviciu (@AndreiPopoviciu) March 24, 2024