نتائج استطلاع تتوقع تسجيل التضخم في مصر أعلى مستوياته

■ القاهرة – رويترز: أظهرت نتائج استطلاع لرويترز أمس الخميس أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو/حزيران سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور. واستطلعت رويترز آراء 12 محللاً كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 في المئة في يونيو/حزيران من 32.7 في المئة في مايو/أيار، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

وقالت منى بدير، من بنك «البركة»، أن «التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعاً في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلاً عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي». وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 في المئة في يونيو/حزيران.

وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق «صندوق النقد الدولي» على قرض مدته 46 شهراً مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.

وقالت كالي ديفيس» من «أكسفورد إيكونوميكس أفريكا» الاستشارية «وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام»، متوقعة أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 34.8 في المئة في يونيو/ًحزيران.

وأضافت «من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعا (بين 34 و35 في المئة على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر (أيلول)، ليقفز إلى 39 في المئة على أساس سنوي بحلول أكتوبر».. ووصل التضخم إلى أعلى مستوى في مصر في يوليو/تموز 2017 بعد ثمانية أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع خمسة محللين في المتوسط أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، بشكل طفيف إلى 40 في المئة في يونيو/حزيران من أعلى مستوى سجله في مايو أيار عند 40.3 في المئة.

ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25 في المئة في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو/حزيران. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة (10 نقاطمئوية) أساس منذ مارس/آذار 2022.

ومن المقرر أن يعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الحكومي والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران يوم الاثنين المقبل