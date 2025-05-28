نتائج الانتخابات البلدية وتأثيرها على تكرار حرب لبنان الثالثة؟

أنهى لبنان الفصل الأخير من الفصول التي ترتبط بالاستحقاق البلدي والاختياري، في محافظة الجنوب، السبت 24 مايو الجاري، ليختتم صفحة كان من المفترض أن تطوى قبل ثلاث سنوات. رغم التكهنات التي رافقت المعركة الانتخابية، وتلك الإشاعات التي كانت تبثّ من مصادر مجهولة، اختتمت بنجاح المرحلة الأخيرة، رغم سلسلة الغارات التي نفذّها جيش العدو الإسرائيلي، الخميس 22 مايو، بهدف زرع الرعب في نفوس الجنوبيين، لحثّهم على التخلي عن فكرة الانتخاب.

تهويل عسكري جنوبا، وتحديدا في مناطق تقع في شمال الليطاني، ترافق ذلك مع تهويل سياسي أطلقته نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في لقاء الجمعة 23 مايو على إحدى القنوات المحلية، تدعو فيه اللبناني «للتحرك سريعا نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، مع أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط». ولم تكتف بذلك، بل ذهبت بعيدا في تهديداتها على اعتبار أن «نزع السلاح يجب أن يتم قريبا، وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن مسار السلام في المنطقة».

بين التهديد العسكري الإسرائيلي والدبلوماسي الأمريكي، دخلت السلطة الفلسطينية على خط إسقاط «ورقة التوت» عن سلاح حزب الله، ليضع رئيسها محمود عباس الذي سارع إلى زيارة لبنان قبل المرحلة الانتخابية الجنوبية، جدولا تنفيذيا وعملانيا مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، لنزع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية على أراضي لبنان. يضع البعض هذه الخطوة المفاجئة التي أتت في توقيت لم تزل «عربات جدعون» تمارس الإرهاب بحق فلسطينيي غزة، بأن الهدف منها سحب أي ذريعة من يد حزب الله للاحتفاظ بسلاحه.

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان شكلّت محطة صادمة في القراءة الأمريكية، خصوصا إّنها أدركت أن النفوذ الإيراني في المنطقة ليس بالسهل التخلص منه

لا شكّ في إن لنتائج الانتخابات البلدية دلالات كثيرة، ستتأنى في قراءتها السفارة الأمريكية مع دوائر القرار في واشنطن، تحديدا في ما يتعلق بالشارعين المسيحي والشيعي. إذ بقدر ما تعبّر واشنطن عن امتنانها من التحجيم الحاصل في حقّ الكتلة المسيحية «التيار الوطني الحرّ» المتحالفة تاريخيا مع حزب الله، والتي شكل فيها زعيمها ميشال عون، غطاء رسميا للحزب في ولايته الرئاسية منذ عام 2016 إلى 2022. تعيش تلك الدوائر امتعاضا كبيرا تمثل في نتائج الانتخابات في الشارع الشيعي، الذي استطاع من خلاله الثنائي (حزب الله وحركة أمل) من فرض أمر واقع في بيئته. كانت التوقعات تذهب في إطار تسجيل خرق كبير في البيئة الحاضنة للثنائي الشيعي، مستندة إلى قاعدة «تطويق» الحزب من خلال منع وصول المساعدات المالية إليه عبر مطار بيروت، أو عبر أي ممر آخر. لذلك كان التشدد واضحا في هذا الموضوع، حيث ارتفعت معادلة «تسليم السلاح مقابل إعادة الإعمار». لا نقاش في محاولة تحجيم حزب الله، بدءاً من قاعدته الشعبية، من خلال التأثير فيها على الصوت الناخب، بلدياً واختياريا أولا، وبعدها نيابيا في مايو المقبل. لكنّ الرياح جرت عكس ما تشتهيه الرياح الأمريكية، إذ استطاع الحزب أن يفرض واقع التسويات على أغلبية القرى والمناطق الجنوبية الحدودية، كما إن اللوائح التي شكّلها لم تستطع أي قوى من إحداث خرق فيها. ليس جديدا هذا المسعى الأمريكي والإسرائيلي، إذ إن السعي لتقويض بيئة الحزب الحاضنة، يرتبط بالسياسة العامة لها في المنطقة، والتي ظهرت مع الحرب الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قطاع غزة وفي المنطقة. إن الهدف يكمن في تقليص النفوذ الإيراني، عبر تحجيم وكلائها في المنطقة، فإن سقوط نظام بشار الأسد شكّل صفعة مهمة لإيران، كذلك الأمر في ضرب العدو حزب الله واغتيال قادته على مستوى الصفين الأول والثاني. تحتاج واشنطن إلى إيران «مقصوصة الأجنحة»، فهي في قلب المعركة والصراع حول ملفها النووي، خصوصا إن المعركة دخلت في جولات حساسة تتعلّق بـ»تخصيب» اليورانيوم، وتدور في فلك التهديدات الإسرائيلية التي تؤكد مسعاها لضرب المفاعيل النووية الإيرانية في حال فشلت المفاوضات.

تحتاج إسرائيل إلى إفشال المفاوضات التي تدور رحاها بين أوروبا وسلطنة عمان، فهي تبذل الجهود كافة لجرّ أمريكا نحو الحرب المباشرة مع إيران. في الوقت التي تعمل الإدارة الأمريكية على إيجاد «مخرج» على طريقة «الحلحلة» للأزمة الإيرانية على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى القطيع»، لهذا تكثّف الجهود الدبلوماسية عبر إشراك وساطات للخروج بنتائج إيجابية ترضي الطرفين، فأمريكا لا تريد الحرب، ولا الدخول فيها، إذ إن معركتها الرئيسية هي مع الصين، لهذا افتتحت معها باكرا حربه التجارية.

إن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية شكلّت محطة صادمة في القراءة الأمريكية، خصوصا أنّها أدركت أن النفوذ الإيراني في المنطقة ليس بالسهل التخلص منه. فما قاله وزير خارجيتها ماركو روبيو في 20 مايو الجاري، من تخوفه من عودة الحرب الأهلية إلى سوريا، إن لم يتمّ تقديم الدعم الكافي للسلطات المحلية هناك، شكّل منعطفا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي سارع رئيسها إلى رفع العقوبات عن البلاد. إن الحرب الأهلية في حال عودتها إلى سوريا، ستزيد من تعزيز النفوذ الإيراني فيها، ما يفتح في المجال إلى إعادة رسم الممر الإيراني إلى حزب الله، لنقل ليس الأموال فقط، بل الأسلحة أيضا.

هي ساحة مفتوحة على مصراعيها، وإن هذه النتائج التي خرج بها لبنان لا تبشّر بالخير، بالنسبة إلى الادارة الأمريكية، خصوصا إن البيئة الشيعية أثبتت تمسكها بالسلاح والمقاومة، الأمر الذي سيدفع بالإدارة الأمريكية لممارسة المزيد من الضغط على الدولة اللبنانية للقيام بتجريد الحزب من سلاحه، ما سيفتح الساحة على كل الاحتمالات، خصوصًا مع وجود بيئات أخرى باتت تطالب الدولة بتحديد جدول زمني محدد للقيام بهذه المهمة. لا يبدو أن المهمة ستقوم بها المؤسسة العسكرية مع الإصرار الدائم لرئيس البلاد بعدم خوض أي معركة في هذا الإطار، لهذا بات التساؤل وسط نجاح الحزب في إعادة ترميم بيئته الشعبية، ومع إحجام الدولة عن تنفيذ قرار سحب السلاح، هل ستشهد الساحة اللبنانية جولة ثانية من الحرب بعدما عزز نتنياهو حضوره العسكري مجددا مع تعيينه رئيس أركان جديد إيال زامير وتعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ذات العقيدة القتالية التي لا تؤمن بلغة الدبلوماسية مسارا نحو إطلاق سراح الرهائن؟

كاتب لبناني