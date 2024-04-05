نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي تسفر عن تغيير بسيط في الدوائر الخمس 

الكويت: أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2024 استحواذ النواب الشيعة على 8 مقاعد بعد أن كانوا في المجلس السابق 7 وحصل السلفيون أيضاً على 8 مقاعد بعد أن كانوا 6 والإخوان المسلمين على مقعدين بعد أن كانوا 5 مقاعد وذهبت باقي مقاعد المجلس، البالغ إجمالي مقاعده 50 مقعدا، إلى أبناء القبائل.

ولم تحصل المرأة إلا على مقعد واحد للنائبة السابقة جنان بوشهري التي كانت أيضا وحيدة في البرلمان السابق.

وبحسب هذه التشكيلة فإن نسبة التغيير في هذا المجلس بالنسبة للدائرة الأولى أربعة أعضاء، والثانية عضو واحد، والثالثة أيضا عضو واحد، والرابعة عضوان، والخامسة ثلاثة أعضاء.

من جانبه، قال المحلل السياسي ومرشح مجلس الأمة الأسبق عبد الله على محمد الكندري إن هذه النتيجة تعني أن المعارضة سيكون لها الصوت الأعلى داخل البرلمان.

وأضاف الكندري أن هناك قوانين هامة في انتظار انعقاد هذا المجلس بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يعرض الأمير على هذا المجلس ولي العهد الجديد للموافقة عليه.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الجمعة أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 1ر62%، كاشفة أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 518 ألفا و 365 ناخباً وناخبة.

(د ب أ)