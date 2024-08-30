نتائج قرعة مسابقة الدوري الأوروبي بنظامها الجديد

إسطنبول: أجريت بإمارة موناكو، الجمعة، قرعة الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وذلك وفقا للنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي “يويفا” لمنافسات الأندية القارية.

وستشهد النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي، حضور 36 فريقا بدل 32، في سابقة من نوعها بتاريخ دوري أوروبا للأندية.

وتم إلغاء نظام المجموعات والاستعاضة عنه بنظام الدوري الذي يضم 36 فريقا، حيث يتم تقسيمها على 4 مستويات وفقا لتصنيف “يويفا”، ومن ثم يواجه كل فريق خصمين من كل مستوى، ليخوض 8 مواجهات 4 داخل ملعبه و4 خارجه.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة لفرق التصنيف الأول بمواجهة مانشستر يونايتد بملعبه لفرق رينجرز وباوك وبودو غيلمت، وتفينتي أنشخيدة، ومع بورتو وفنربهتشة وفيكتوريا بلزن وستيوا بوخارست خارج ملعبه.

ويلعب روما مع آينتراخت فرانكفورت، وسبورتينغ براغا، ودينامو كييف، وأتلتيك بلباو بملعبه، ومع توتنهام وألكمار ورويال يونيون وإلفسبورج، خارج ملعبه.

ويواجه توتنهام بملعبه، روما وألكمار وكاراباغ أغدام وإلفسبورغ، فيما يواجه خارج ملعبه رينجرز، وفرينسيفاروشي وغالاطة سراي وهوفنهايم.

ويلعب أياكس أمستردام بملعبه مع لاتسيو وميتلاند وغالاطة سراي وبشيكطاش، ويلعب خارج ملعبه مع سلافيا براغ وريال سوسيداد وكاراباغ أغدام وريغاس.

ويلعب بورتو بملعبه مع مانشستر يونايتد وأولمبياكوس وميتلاند وهوفنهايم، في حين سيواجه لاتسيو ومكابي تل أبيب وبودو غيلمت وأندرلخت خارج ملعبه.

ويواجه رينجرز بملعبه توتنهام وليون وسانت جيلواز وستيوا بوخارست، ويلعب مع مانشستر يونايتد وأولمبياكوس ومالمو ونيس خارج ملعبه.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت مع سلافيا براغ وفيرينسيفاروشي وفيكتوريا بلزن وآر إف إس بملعبه، ومع روما وليون وميتلاند وبشيكطاش خارج ملعبه.

كما يلعب لاتسيو مع بورتو وريال سوسيداد ولودوغوريتس ونيس بملعبه، ومع أياكس وسبورتينغ براغا ودينامو كييف وتفينتي خارج ملعبه.

ويواجه سلافيا براغ كلا من أياكس وفنربهتشة ومالمو وأندرلخت بملعبه، وآينتراخت فرانكفورت وباوك ولودوغوريتس وأتلتيك بلباو خارج ملعبه.

وبحسب النظام الجديد، يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 مباريات ملحق التأهل لدور الـ16، فيما ستودع الأندية الـ12 الأخيرة المنافسات مبكرا.

وبدور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

(الأناضول)