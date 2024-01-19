نتبلوكس: أطول انقطاع للاتصالات في غزة منذ بدء الحرب يدخل يومه الثامن 

غزة: دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة الجمعة يومه الثامن وهي أطول مدة بشكل متواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع “نتبلوكس” الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وأظهرت المقاييس المباشرة “أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعا واحدا بعد 168 ساعة”، حسبما افاد “نتبلوكس” في بيان على منصة “إكس”.

وقال إن “الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس”.

وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” الخميس “إن انقطاع الاتصالات يمنع الناس في غزة من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذهم من الموت أو الاتصال بالإسعاف، ويعيق الأشكال الأخرى من الاستجابة الإنسانية”.

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية “بالتل” باللوم في انقطاع الاتصالات على”القصف العنيف” الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين.

واقتادت حماس ومسلحون آخرون نحو 250 رهينة خلال الهجوم وما زال نحو 132 منهم محتجزين في غزة، بينهم 27 يعتقد أنهم قتلوا.

وترد إسرائيل على الهجوم بقصف مدمر على قطاع غزةاستشهد فيه 24762 شخصا حوالي 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.

(وكالات)



