نتنياهو: أبلغت بلينكن تعهدنا بالقضاء على “حماس” ولا شيء سيوقفنا

القدس: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تعهده بـ”القضاء على حركة حماس”، مؤكدًا العزم على مواصلة الحرب لحين تحقيق ذلك وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وضمان عدم مواجهة تهديد من غزة مجددا.

وقال نتنياهو في بيان متلفز عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس الغربية: “قلت له: أقسمنا، وأقسمت أن نقضي على حماس، لا شيء سيوقفنا”.

وأضاف: “سنواصل هذه الحرب حتى نحقق الأهداف الثلاثة: إطلاق سراح جميع مختطفينا، والقضاء على حماس بشكل كامل، وضمان ألا نواجه من غزة مثل هذا التهديد مرة أخرى”.

بلينكن يدعو إسرائيل لعدم إلحاق أذى بالمدنيين في غزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إلحاق أذى بالمدنيين في حربها على قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الحربي بالقدس الغربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيان، فقد جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.

وشدد على أنه “قبل أي عملية عسكرية في جنوب غزة، يجب حماية المدنيين هناك ومراعاة احتياجاتهم”.

كما تم خلال اللقاء بحث قضايا تبادل الأسرى وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة..

وتوجّه بلينكن بعدها إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمن جهود بحث تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة “حماس”.

(وكالات)





