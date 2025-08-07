سياسة | دولي

نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة “لا حكمها”- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

واشنطن: أكد بنيامين نتنياهو، في مقابلة عرضتها شبكة فوكس نيوز الخميس، أن اسرائيل “تعتزم” السيطرة على غزة ولكن “ليس حكمها”، مع تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إمكان الاستيلاء الكامل على القطاع.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنوي السيطرة على كامل القطاع “نعتزم ذلك”.

وأضاف “لا نريد الاحتفاظ (بغزة). نريد إقامة منطقة أمنية لكننا لا نريد حكمها”.

وتابع “نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون تهديدنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع حماس”.

بُثت هذه المقابلة على قناة فوكس نيوز قبل أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا لمجلسه الوزاري الأمني المصغر الخميس لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في الحرب على قطاع غزة، حيث يثير التوسع المتوقع للعمليات العسكرية قلق عائلات المحتجزين ورئيس أركان الجيش.

ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينشط في حوالى 75 في المئة من مساحة قطاع غزة، ويقود معظم عملياته من مواقعه الدائمة في المنطقة على طول الحدود. ويقصف أينما يرى ذلك ضروريا.

وأفاد الدفاع المدني في غزة الخميس باستشهاد 35 شخصا في غارات أو إطلاق نار اسرائيلي.

(وكالات)

