سياسة | دولي

نتنياهو: إسرائيل منفتحة على “فترات توقف صغيرة” في غزة وستتولّى “المسؤولية الأمنية الشاملة” بعد الحرب

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة “المسؤولية الأمنية الشاملة” في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة حماس.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز” إنّ “إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال أنّه “عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستدرس “فترات توقف تكتيكية صغيرة” في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج “الرهائن” الذين تحتجزهم حركة حماس.

لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان منفتحا على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو “حسنا، لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح رهائننا”.

وأضاف “فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية الصغيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. أعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة”.

(وكالات)

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